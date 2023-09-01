В России до революции имена разделяли на два сорта

18:17 2023-09-01

В России до 1917 имена делились на два сорта: низшие и высшие. Давайте разберемся, почему так было.

На Руси существовали два вида имен - домашнее имя и имя, данное по святцам после крещения. Домашнее имя использовалось в повседневной жизни, в то время как имя, полученное после крещения, использовалось в религиозных ритуалах.

Домашнее имя имело языческие корни и отражало желаемые качества, которые родители хотели воспитать в своем ребенке. Второе имя, полученное после крещения, имело чаще всего греческие, латинские или древнерусские корни.

После того, как Россия подверглась монголо-татарскому игу, в обиход русских людей вошли имена тюркского происхождения. Однако с распространением христианства, традиция давать ребенку второе языческое имя исчезла.
 

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    Наиболее ярко деление на "низкие" и "высокие" имена проявилось после реформ Петра I.

    Следуя его примеру и стремясь быть наравне с западными странами, русская аристократия стала принимать "высокие" имена, которые соответствовали европейским стандартам и амбициям их родителей.

    Имена героев иностранных романов, а также имена европейских монархов стали популярными среди аристократии. Имена, имевшие языческие или тюркские корни, были считаны "низкими" и редко использовались.