В России до революции имена разделяли на два сорта

На Руси существовали два вида имен - домашнее имя и имя, данное по святцам после крещения. Домашнее имя использовалось в повседневной жизни, в то время как имя, полученное после крещения, использовалось в религиозных ритуалах.

Домашнее имя имело языческие корни и отражало желаемые качества, которые родители хотели воспитать в своем ребенке. Второе имя, полученное после крещения, имело чаще всего греческие, латинские или древнерусские корни.

После того, как Россия подверглась монголо-татарскому игу, в обиход русских людей вошли имена тюркского происхождения. Однако с распространением христианства, традиция давать ребенку второе языческое имя исчезла.

