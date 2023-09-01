Мировые звезды с нетрадиционной ориентацией, которые открыто признались в этом

Все чаще люди, скрывавшие свое истинное "Я" выходят из тени, права сексуальных меншьинств активно декларируются, что поволяет им становится полноценными ячейками общества
На каминг-аут уже решились многие знаменитости мирового масштаба. Череда скандальных признаний продолжается.
В первых рядах таких смельчков числится Элен Деженерис, известная телеведущая и комик из США. Ее заявление в 1997 году украсило обожку издания Time.
Карьера от этого ничуть не пострадала, даже наоборот. Элен продолжала оставаться успешной медиа персоной еще долгие годы.
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Имя Джоди Фостер тоже долго мусолили в прессе, обсуждая как раз ее ориентацию. Сначала это были намеки, слухи, недомолвки. В 2007 году этот факт бы констатирован официально.
В 2013 году Джоди публично признала себя частью сексуального меньшинства, хотя речь ее на церемонии вручения "Золотого глобуса" была очень двусмысленной и витиеватой.
Следующая актриса, сделавшая каминг-аут, это Кристен Стюарт, звезда вампирской саги "Сумерки". Поначалу все долго обсуждали ее предполагаемый роман с Робертом Паттинсоном, позже с режиссером "Белоснежки и охотника".
Потом Кристен все чаще стали замечать в обществе женщин. Официальное признание о своей ориентации актриса сделала в 2016 году для журнала Elle.
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Синтия Никсон, звезда сериала "Секс в большом городе", уже с 2012 года определила себя как бисексуалку и строит отношения с женщиной, практикуя совместное проживание.
До этого актриса была замужем и растила двоих детей.
Эллен Пейдж прославилась своими ролями в фильмах "Леденец", "Люди Икс", "Джуно", всемирную известность получила после роли в проекте Кристофера Нолана "Начало".
Успешная актриса удивила всех каминг-аутом в 2014 году.
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Следующий на очереди Кевин Спейси - одна из самых выдающихся голливудских звезд.
Поначалу он категорически отрицал свою причастность к сексуальному меньшинству, в 2017 году ему выдвинули обвинение в непристойных действиях, и актер был вынужден сделать скандальное признание о своей ориентации. После чего Кевин Спейси был исключен из киноиндустрии.
Создатели легендарной "Матрицы" тоже оказались в числе сексуального меньшинства. Ларри Вачковски прошел процедуру смены пола.
Через 4 года его брат Энди публично признал себя трансгендером. Оставаясь в браке, он перевоплотился из Энди в Лили.
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