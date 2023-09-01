Мировые звезды с нетрадиционной ориентацией, которые открыто признались в этом

Все чаще люди, скрывавшие свое истинное "Я" выходят из тени, права сексуальных меншьинств активно декларируются, что поволяет им становится полноценными ячейками общества

На каминг-аут уже решились многие знаменитости мирового масштаба. Череда скандальных признаний продолжается.

В первых рядах таких смельчков числится Элен Деженерис, известная телеведущая и комик из США. Ее заявление в 1997 году украсило обожку издания Time.

Карьера от этого ничуть не пострадала, даже наоборот. Элен продолжала оставаться успешной медиа персоной еще долгие годы.