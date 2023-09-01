Мировые звезды с нетрадиционной ориентацией, которые открыто признались в этом

19:30 2023-09-01

Сегодня такими громкими признаниями уже вряд ли кого удивишь. Общественность реагирует на это сейчас реагирует спокойнее. В недавнем прошлом такой шаг был очень смелым, чуть ли не геройским поступком.

Все чаще люди, скрывавшие свое истинное "Я" выходят из тени, права сексуальных меншьинств активно декларируются, что поволяет им становится полноценными ячейками общества

На каминг-аут уже решились многие знаменитости мирового масштаба. Череда скандальных признаний продолжается.

В первых рядах таких смельчков числится Элен Деженерис, известная телеведущая и комик из США. Ее заявление в 1997 году украсило обожку издания Time.

Карьера от этого ничуть не пострадала, даже наоборот. Элен продолжала оставаться успешной медиа персоной еще долгие годы.

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    Имя Джоди Фостер тоже долго мусолили в прессе, обсуждая как раз ее ориентацию. Сначала это были намеки, слухи, недомолвки. В 2007 году этот факт бы констатирован официально.

    В 2013 году Джоди публично признала себя частью сексуального меньшинства, хотя речь ее на церемонии вручения "Золотого глобуса" была очень двусмысленной и витиеватой.

    Следующая актриса, сделавшая каминг-аут, это Кристен Стюарт, звезда вампирской саги "Сумерки". Поначалу все долго обсуждали ее предполагаемый роман с Робертом Паттинсоном, позже с режиссером "Белоснежки и охотника".

    Потом Кристен все чаще стали замечать в обществе женщин. Официальное признание о своей ориентации актриса сделала в 2016 году для журнала Elle.

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    Синтия Никсон, звезда сериала "Секс в большом городе", уже с 2012 года определила себя как бисексуалку и строит отношения с женщиной, практикуя совместное проживание.

    До этого актриса была замужем и растила двоих детей.

    Эллен Пейдж прославилась своими ролями в фильмах "Леденец", "Люди Икс", "Джуно", всемирную известность получила после роли в проекте Кристофера Нолана "Начало".

    Успешная актриса удивила всех каминг-аутом в 2014 году.

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    Следующий на очереди Кевин Спейси - одна из самых выдающихся голливудских звезд.

    Поначалу он категорически отрицал свою причастность к сексуальному меньшинству, в 2017 году ему выдвинули обвинение в непристойных действиях, и актер был вынужден сделать скандальное признание о своей ориентации. После чего Кевин Спейси был исключен из киноиндустрии.

    Создатели легендарной "Матрицы" тоже оказались в числе сексуального меньшинства. Ларри Вачковски прошел процедуру смены пола.

    Через 4 года его брат Энди публично признал себя трансгендером. Оставаясь в браке, он перевоплотился из Энди в Лили.

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