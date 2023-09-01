Самые знаменитые бандитские группировки в мире: как возникли, чем занимались, кто главари

Коза Ностра появилась в США в конце 19/начале 20 веков на базе новых криминальных традиций, привнесенных в преступную среду с легкой руки сицилийских иммигрантов.

В переводе название означает "Наше дело", применяется к мафиозной группировке итальянско-американского происхождения. Истоки организации уходят в сицилийскую мафию.

Термин "Коза Ностра" кратко символизирует деятельность группировки и кодекс поведения ее членов. Организация делится на подгруппы - "семьи" ("коше"), за каждой закреплена территория, есть свое правление. Основная деятельность - вымогательство, рэкет, наркобизнес, игровая индустрия. Крупные города, которые американская мафия держала под своим контролем: Нью-Йорк, Чикаго и конечно Лас-Вегас. Самые известные главари, которые были очень влиятельны и отличались особой жестокостью: Бернардо Провенцано, Сальваторе Риина. Самый значительный вклад в укрепление мощи и единства мафии внес Чарльз "Лаки" Лучано.

Грозная сицилийская мафия: Само слово "мафия" изначально ассоциировалось именно с сицилийской преступной структурой, которая сформировалась в 19 веке в Италии. Ноги современной сицилийской мафии растут из сельских общин Сицилии. Когда-то это было засекреченное общество, которое было создано, чтобы защищать местных от внешних преступных посягательств. Постепенно тайное общество преобразилось и само стало преступной организацией. Род деятельности включал политические махинации и прочие действия, идущие в разрез с законом. Важная особенность зародившейся мафии - строгая иерархия, которую все беспрекословно соблюдали. Структура представляла собой солдатов, младших и главных боссов. Мафия крепко держала в своих тисках Палермо, Корлеоне, ее члены занимались крупным преступным бизнесом, коррупцией, затрагивающей местное управление. Среди лидеров мафии следует в первую очередь назвать Джузеппе Морелло, Сальваторе Маранцано, которые отметились как ключевые фигуры в истории формировании сицилийской мафии и как лица, значительно повлиявшие на ее дальнейшую судьбу.

Семейные кланы Якудза: Организация под названием Якудза сформировалась в начале 20 века, пик ее деятельности пришелся на кризисное послевоенное время. Группировка очень обширная, но при этом закрытого семейного типа, есть большое сходство с сицилийской мафией. Члены криминальных кланов относят себя к потомкам настоящих самураев и живут по кодексу бусидо. Полиция не лезет в дела Якудза, предпочитая враждебным отношениям сотрудничество и партнерство. Центр деятельности Якудза - Токио, организация состоит из множества кланов ("куми"), во главе которых стоят боссы ("оябуны"). Один из самых мощных преступных синдикатов Якудза - это Ямагути-гуми со штаб-квартирой в Кобе. Контролируют всех Кадзуо Таока и Ёсинори Ватанабэ. На статус в преступной иерархии указывают татуировки на теле. Сделавший татуировку подчеркивает уход из правильного мира, отказ от правил и норм законопослушных граждан. После прохождения такого рода инициации возврат к прежней жизни невозможен. С такими рисунками на коже нельзя было зайти в публичные места вроде бань или саун и прочие подобные заведения. Изображения на тело наносились бамбуковой палочкой тебори. Так члены группировки доказывали свое мужество и закалку, готовность вынести самые тяжелые испытания. Нанесение тату таким способом отличалось от обычной процедуры, манипуляция была нестандартно долгой и очень болезненной. При этом испытуемый терял много крови. Пройти испытание мог далеко не каждый. Якудза заправляли индустрией развлечений, сферой недвижимости, даже держали под контролем деятельность по оказанию помощи при стихийных катаклизмах.