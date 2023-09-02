Тайна создания жуткой картины «Кровавый ритуал», от которой даже автор предпочел отказаться

Вот что удалось выяснить искусствоведам про историю создания художественного произведения.

Что уж говорить про тягостный и шокирующий сюжет полотна, происходящее на нем тоже вызывает море вопросов.

Даже авторство этой картины не доказано. Художник, которого считают создателем произведения, категорически не признавал ее делом своих рук.

Таинственная пропажа девушки Эстер Шоймоши исчезла загадочным образом 1 апреля 1882 года. Девушке из венгерского поселения Тисаэслар было всего 14 лет. В тот день хозяйка поручила ей купить краску, по пути ее встретили соседи, старшая сестра. Они и подтвердили потом, что Эстер действительно отправилась за покупками. Когда она справилась с поручением и должна была вернуться домой, родственники так и не дождались девушку. Мать повсюду ее искала, но безрезультатно. В процессе поисков она наткнулась на Йожефа Шарфа, местного служителя синагоги. Он попробовал ее успокоить и поведал историю о мальчике, который тоже исчез в ближайшей деревне. Служитель рассказал, что в случившемся пытались обвинить евреев, которые якобы похитили ребенка. Однако мальчишка скоро нашелся, оказалось, что он заблудился по дороге домой. Шарф уверял, что с Эстер, вероятно, произошла такая же история, и нужно надеяться и ждать, что она скоро отыщется.

Во всем виноваты евреи Мать исчезнувшей девушки поняла рассказ служителя синагоги по-своему и полностью извратила его. Она стала распространять слухи о том, что евреи схватили ее дочь и совершили с ней обряд жертвоприношения. В итоге обвинения приняли серьезных характер и привели к судебному разбирательству. С помощью подкупных свидетелей удалось доказать причастность евреев к похищению Эстер. Лжесвидетели рассказали, что фанатики хитростью заманили несчастную в синагогу и там провели страшный обряд, выпустив из жертвы всю кровь. Тогда о таких ритуалах много говорили в народе, который в силу своей необразованности искренне верил в то, что евреи совершают чудовищные ритуалы и пьют христианскую кровь. Дело о похищении Эстер вызвало сильнейший резонанс в тогдашнем обществе и еще больше распространило антисемитские взгляды. По всей Венгрии прокатилась волна еврейских погромов.

Новые обстоятельства дела История имела продолжение. Спустя два месяца был найден труп девушки, на которой было платье Эстер. В руках она держала пакет с краской. Однако медики не признали в утопленнице пропавшую Эстер. Они определили, что смерть произошла недавно, около недели назад. В документах указывалось, что покойной было примерно 20 лет и она занималась проституцией. Расследованием занимался Йожеф Бари, который отличался антисемитскими взглядами. Он сделал такой вывод: у арестованных по делу о похищении были сообщники на свободе, которые убили другую девушку с целью запутать следствие, выдав ее за Эстер, и тем самым отвести подозрение от евреев, скрыть следы ритуального преступления. После этого прошла новая череда обвинений и арестов.

Что показала повторная экспертиза Через какое-то время была проведена новая экспертиза. Захороненное тело утопленницы извлекли из могилы и снова осмотрели. Медик Эдуард фон Гофман установил: покойница на самом деле являлась Эстер Шоймоши, которой было 14 лет, и она не была девицей легкого поведения. Также он доказал, что тело находилось в воде не один месяц, как раз столько времени прошло со дня исчезновения несчастной. Все арестованные были оправданы, дело было закрыто, обвинения с евреев сняли. Однако простой люд отказывался принимать это на веру, ненависть к евреям не угасала. Считается, что эти события и послужили поводом для создания картины "Кровавый ритуал", где именно отображается совершение жестокого жертвоприношения евреями, истязающими невинную девушку.