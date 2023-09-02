Использование петард для прогонки кротов: эффективный и безопасный метод

11:13 2023-09-02

Весной и летом, когда в разных уголках нашей малой Родины раздается серия взрывов, многие люди начинают задаваться вопросом, что это такое и почему так часто. Оказывается, что эти взрывы связаны с прогонкой кротов соседями.

Существует простой и очень эффективный способ выгнать этих милых зверьков с участка. Одним из самых популярных методов стало использование петард, которые мы все знаем и любим, исключительно на праздничные дни, особенно перед новым годом.

Суть метода весьма элементарна. Покупаем доступные по цене петарды, которые можно легко найти в любом магазине или на рынке. Далее берем кирпич и аккуратно снимаем тяпкой холмик земли, раскрывая тем самым кротовый ход.

Затем точно по времени поджигаем петарду, бросаем ее в открытое отверстие и моментально накрываем кирпичом. Ожидаем взрыва в течение 7-10 секунд. 

После взрыва оставляем кирпич на месте некоторое время, чтобы газы, возникшие в результате взрыва, могли проникнуть в кротовый ход. Повторяем эту процедуру со всеми оставшимися холмиками земли.

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    Данный метод прогонки кротов с помощью петард позволяет добиться желаемого результата - удалить этих зверьков с вашего участка. Они, видимо, не переносят либо шум от взрывов, либо запахи, которые возникают при их использовании, и покидают вашу территорию в поисках спокойствия и безопасности.

    Важно отметить, что данный метод не вызывает физического вреда для кротов. Они просто уходят, предпочитая другие места с меньшими неудобствами.

    Поэтому, если у вас возникла проблема с нашествием этих милых, но неприятных грызунов, рекомендую попробовать этот метод и убедиться в его эффективности.

    Однако, необходимо соблюдать осторожность при использовании петард, чтобы не нанести вред себе или другим людям. Помните, что безопасность и здоровье должны быть приоритетными. Используйте петарды только в соответствии с важными правилами безопасности.

    В заключение, хочется сказать, что использование петард для прогонки кротов является простым и доступным методом, который помогает избавиться от нежелательных гостей на вашем участке. Попробуйте и увидите результаты своими глазами!

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