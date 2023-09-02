Использование петард для прогонки кротов: эффективный и безопасный метод

Существует простой и очень эффективный способ выгнать этих милых зверьков с участка. Одним из самых популярных методов стало использование петард, которые мы все знаем и любим, исключительно на праздничные дни, особенно перед новым годом.

Суть метода весьма элементарна. Покупаем доступные по цене петарды, которые можно легко найти в любом магазине или на рынке. Далее берем кирпич и аккуратно снимаем тяпкой холмик земли, раскрывая тем самым кротовый ход.

Затем точно по времени поджигаем петарду, бросаем ее в открытое отверстие и моментально накрываем кирпичом. Ожидаем взрыва в течение 7-10 секунд.

После взрыва оставляем кирпич на месте некоторое время, чтобы газы, возникшие в результате взрыва, могли проникнуть в кротовый ход. Повторяем эту процедуру со всеми оставшимися холмиками земли.