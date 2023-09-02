Действенные и простые способы, убирающее растрескивание у помидоров

Еще одной причиной растрескивания является использование слишком сконцентрированных удобрений.

Когда растения получают слишком большое количество питательных веществ, особенно азота, они растут слишком быстро и плоды не успевают адаптироваться к этому росту.

Это приводит к растрескиванию. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по удобрению и не переусердствовать с их использованием.

Третья причина растрескивания связана с переусердствованием при удалении лишних листьев. Листья играют важную роль в процессе фотосинтеза и обеспечивают растение необходимыми питательными веществами.

Удаление слишком большого количества листьев может привести к нарушению этого процесса и ослаблению растения. Как результат, плоды могут растрескиваться.

Поэтому необходимо балансировать количество удаляемых листьев и следить за их состоянием.