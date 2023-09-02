Суперские совета от Ларисы Гузеевой замужним девушкам

Когда женщина вступает в брак, она часто ожидает, что семейная жизнь будет наполнена сказочными моментами и полным счастьем.

Но, к сожалению, это не всегда так. Женщины должны понимать, что брак - это работа над собой и отношениями с партнером.

Часто бывает, что женщина даже после штампа в паспорте остается с проблемами, с которыми она сталкивалась до брака.

Вместо того чтобы полагаться на мужа и фантазировать о скором улучшении, нужно принять реальность и работать над решением проблем.

Брак не является решением всех проблем, а скорее - партнерством, в котором важно поддерживать и помогать друг другу.