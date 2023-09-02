Поступки женщин на Древней Руси, которые сейчас кажутся дикостью

Одним из таких поступков было мытье в общих банях.
В прошлом, семьи могли мыться всей семьей в одной бане, независимо от пола. Сельские местности допускали такие практики, и это считалось нормальным.
Однако, для иностранных гостей это было нечто дикое и доказательство отсталости обычаев.
В связи с этим были построены бани для раздельного мытья, чтобы разделить мужчин и женщин.
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Еще одним интересным поступком, который сейчас вызывает осуждение, но раньше был обычным явлением, было кормление грудью младенца в людном месте.
Женщины выполняли общественные работы и могли кормить малыша прямо на работе.
Это никого не смущало, и женщины продолжали свои дела после кормления.
Было принято, что мать может кормить ребенка в любое удобное для них время и место.
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Однако, не все поступки женщин из прошлого можно объяснить понятием "нормы времени". Наставление жен с помощью физического воздействия было одним из таких поступков.
В прошлом мужья имели возможность учить своих жен "силой" и даже физическим воздействием, считая это нормальным проявлением семейных отношений.
Обряд венчания, в котором отец невесты должен был ударить дочь кнутом, является символическим подтверждением этой практики.
Но с развитием феминизма и изменением взглядов на семейные отношения, подобные поступки стали рассматриваться как насилие и недопустимое поведение.
Мы не можем оценивать прошлые поступки и обычаи с точки зрения современности, так как культурные и социальные ценности меняются с течением времени.
Однако, рассмотрение таких поступков и их осуждение могут помочь нам лучше понять, как общество прогрессирует и развивается.