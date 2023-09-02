Поступки женщин на Древней Руси, которые сейчас кажутся дикостью

Одним из таких поступков было мытье в общих банях.

В прошлом, семьи могли мыться всей семьей в одной бане, независимо от пола. Сельские местности допускали такие практики, и это считалось нормальным.

Однако, для иностранных гостей это было нечто дикое и доказательство отсталости обычаев.

В связи с этим были построены бани для раздельного мытья, чтобы разделить мужчин и женщин.