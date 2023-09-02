Жизнь Древнего Рима, о которой не рассказывали в учебных заведениях

В Древнем Риме пили кровь убитых гладиаторов. Считалось, что таким образом в человека входит жизненная сила.
Несколько римских авторов описывают, как после гладиаторских боев собирали кровь мертвых гладиаторов и продавали ее как лекарство.
Они считали, что гладиаторская кровь могла вылечить эпилепсию.
Римляне не умирали молодыми:
Средняя продолжительность жизни в Древнем Риме составляла 25 лет, многие римляне доживали до старости и могли похвастаться вполне привычной нам продолжительностью жизни.
Вероятно, на установление цифры в 25 лет повлияли частые смерти женщин во время родов, а также высокая детская смертность.
В среднем же римляне жили не особо меньше нашего.
Измерение времени было скорее условным:
Римский час мог длиться от 75 наших современных минут летом и до 44 зимой.
Дело в том, что по большей части римляне ориентировались на солнце.
12 дневных часов начинались с рассветом, а после заката отсчитывалось еще 12 ночных.
Сиреневый цвет только для богачей:
У римлян было принято встречать незнакомцев «по одежке», а точнее, по ее цвету.
Вариантов было два: все «натуральные» цвета, будь то оттенки коричнево-желтого и серо-черного, были естественным цветом овечьей шерсти и потому воспринимались как признак скромных, бедных граждан; а все оттенки красного, фиолетового, зеленого создавались искусственно, с помощью дорогих красителей, привозившихся издалека, и считались признаком богатства и аристократизма.
Особым шиком считалось ношение сиреневой одежды.
Использовали необычный способ стирки:
Римляне использовали человеческую мочу для стирки вещей. Рабочие заполняли чан одеждой, после чего заливали ее мочой.
После этого один человек залезал в чан и топтался по одежде, чтобы отстирать ее.
Не пользовались мылом:
Римляне принимали ванну каждый день, однако мыло не использовали.
Вместо этого они натирали себя маслами, а потом соскребали их вместе с грязью с помощью специальных скребков.
Существовала традиция пить яд:
С конца I века н. э. римские императоры завели традицию ежедневно употреблять небольшое количество каждого известного яда в попытке получить иммунитет.
Смесь ядов называлась митридатум в честь Митридата Великого, царя Понтийского, который впервые опробовал этот метод.