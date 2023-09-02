Рыбалка - истинно мужское хобби, и это исключения, когда представительницы прекрасного пола разделяют эту страсть

Большинство рыбаков, возвращаясь с рыбалки, с чувством выполненного долга и гордостью за свой улов, считают, что на этом все и можно переложить чистку рыбы на супругу.

Мы не учитываем, что чистить рыбу не самое приятное занятие и врятли входило в планы жены. Мужики, чистите рыбу сами, а вкусно ее приготовить уже оставьте своей второй половинке.

После рыбалки, мужики возвращаются с характерным "букетом ароматов", что очень не нравится женам. Что уж поделать, это неотъемлемая часть нашего хобби и с этим нужно мириться женам, а рыбакам сразу принимать душ.

На рыбалку нельзя красиво одеться:

Моя супруга, ездит периодически со мной на рыбалку и ей очень не нравится вся наша амуниция.

Она не фанат рыбалки и пытается получить с поездки максимум впечатлений, собираясь как на отдых, но обилие насекомых и отсутствие чувства прекрасного у рыб, убивает все хорошее настроение жены на корню.

Противные червяки, опарыши, мотыль:

Я думаю тут все понятно. Живая насадка и женщины просто несовместимы.

Если жена поехала с вами, будьте готовы насаживать червей за нее.

Рыбалка отнимает много времени:

Этот пункт супруга просила отметить как один из важных.

Каждый раз когда мы уходим на рыбалку, а тем более если берём жену с собой, про другие дела можно просто забыть.

Для мужиков рыбалка - это море удовольствия, азарта и впечатлений, а для женщин - уйма потраченного зря времени и бесконечное ожидание поездки домой.

Опять же мы говорим о среднестатистических женщинах. Поэтому если ваша жена не фанат рыбалки, не тащите ее насильно, она будет вам крайне благодарна если вы оставите ее дома, заниматься делами, которые ей действительно интересны.

На самом деле ли муж уезжает на рыбалку:

Этот вопрос мучает наших жен каждый раз когда мы уезжаем на рыбалку, особенно странно, в их глазах, когда мы возвращаемся без рыбы.

Умные и понимающие женщины не сделают из этого повод для "разбора полетов", а вот обладатели ревнивых жен - держитесь и не отступайте ни на шаг от своего любимого хобби.

Некрасивый загар:

Красота спасет мир, но не спасет рыбалку. Часто на рыбалке женщины сталкиваются с проблемой неравномерного загара, чему очень расстраиваются.

Тут уж нужно выбирать либо рыбку половить, либо загорать правильно.

Очень много колючих крючков:

Опасность на каждом шагу подстерегает зазевавшуюся неопытную рыбачку.

В сумках, в карманах, в коробках. Крючки везде! Просто нужно быть осторожной.

Неотвратимость рыбалки:

Любой выезд на природу обязательно будет сопровождаться рыбалкой.

Удочка или спиннинг всегда присутствует в машине настоящего рыбака и если рядом окажется озеро, будьте уверены, настоящий рыбак обязательно попробует в нем поймать рыбёшку.

Вместо того чтобы отдыхать с семьёй, рыбак уделяет время рыбалке. Это очень бесит наших жен.

Муж недоволен, когда я что то делаю не так на рыбалке.