Три простых способа приготовления домашнего лимонада, вкусного, полезного и очень освежающего в жару

14:01 2023-09-02

Август выдался жарким, но и сентябрь пока не отстает. Освежиться в такую погоду поможет приятный прохладный напиток из натуральных компонентов. Рецепты очень простые.

Не нужно никакой магазинной химии, готовим только свое - свежее, вкусное, полезное.

Лимонад классический:

В меру сладкий, чуть терпкий и с легкой кислинкой. Делается из свежих лимонов. Понадобится 4-6 штук, а также стакан сахара, 4 стакана холодной воды, ледяные кубики.

Кружочками лимона и мятными листиками можно украсить готовые напитки в стаканах.

Готовим так:

убираем все косточки из мякоти лимонов, выжимаем сок;

смешиваем сок с сахаром до полного растворения;

вливаем холодную воду - все, напиток готов.

Разливаем по бокалам, украшаем, добавляем лед.

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    Лимонад из ягод: Ягоды добавляют пикантности аромату и вкусу, придают красивый цвет напитку. Рецепт похож на предыдущий с небольшими нюансами.

    К прежнему составу добавляются ягоды - любые, какие найдутся дома. Вместо стакана сахара берем половину нормы.

    Готовим:

    делаем лимонный сок;

    в блендере делаем пюре из ягод с сахаром;

    избавляемся от семечек;

    смешиваем сок, пюре, воду.

    Опять кидаем лед, украшаем мятой и свежими ягодами, пьем!

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    Лимонад с лимонами,мятой и огурцами:

    Очень интересный напиток с необычным освежающим вкусом.

    Приготовим 4-6 лимонов, пол стакана сахара, 4 стакана холодной воды, кубики из льда, свежие листики мяты, еще нужен один огурец среднего размера.

    Как делать напиток:

    выжимаем сок из лимонов;

    в блендере готовим огуречное пюре с сахаром;

    соединяем пюре, сок, воду.

    Остается разлить по стаканам, добавить кубики льда, украсить мятой. Теперь можно пить!

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