Три простых способа приготовления домашнего лимонада, вкусного, полезного и очень освежающего в жару

Не нужно никакой магазинной химии, готовим только свое - свежее, вкусное, полезное.
Лимонад классический:
В меру сладкий, чуть терпкий и с легкой кислинкой. Делается из свежих лимонов. Понадобится 4-6 штук, а также стакан сахара, 4 стакана холодной воды, ледяные кубики.
Кружочками лимона и мятными листиками можно украсить готовые напитки в стаканах.
Готовим так:
убираем все косточки из мякоти лимонов, выжимаем сок;
смешиваем сок с сахаром до полного растворения;
вливаем холодную воду - все, напиток готов.
Разливаем по бокалам, украшаем, добавляем лед.
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Лимонад из ягод: Ягоды добавляют пикантности аромату и вкусу, придают красивый цвет напитку. Рецепт похож на предыдущий с небольшими нюансами.
К прежнему составу добавляются ягоды - любые, какие найдутся дома. Вместо стакана сахара берем половину нормы.
Готовим:
делаем лимонный сок;
в блендере делаем пюре из ягод с сахаром;
избавляемся от семечек;
смешиваем сок, пюре, воду.
Опять кидаем лед, украшаем мятой и свежими ягодами, пьем!
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Лимонад с лимонами,мятой и огурцами:
Очень интересный напиток с необычным освежающим вкусом.
Приготовим 4-6 лимонов, пол стакана сахара, 4 стакана холодной воды, кубики из льда, свежие листики мяты, еще нужен один огурец среднего размера.
Как делать напиток:
выжимаем сок из лимонов;
в блендере готовим огуречное пюре с сахаром;
соединяем пюре, сок, воду.
Остается разлить по стаканам, добавить кубики льда, украсить мятой. Теперь можно пить!
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