Три простых способа приготовления домашнего лимонада, вкусного, полезного и очень освежающего в жару

Не нужно никакой магазинной химии, готовим только свое - свежее, вкусное, полезное.

Лимонад классический:

В меру сладкий, чуть терпкий и с легкой кислинкой. Делается из свежих лимонов. Понадобится 4-6 штук, а также стакан сахара, 4 стакана холодной воды, ледяные кубики.

Кружочками лимона и мятными листиками можно украсить готовые напитки в стаканах.

Готовим так:

убираем все косточки из мякоти лимонов, выжимаем сок;

смешиваем сок с сахаром до полного растворения;

вливаем холодную воду - все, напиток готов.

Разливаем по бокалам, украшаем, добавляем лед.