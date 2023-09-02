Секрет выращивания вкусной и здоровой моркови

Главным секретом этого успеха является использование обычной поваренной соли. Этот метод позволяет убедиться в качестве семян и даже защитить растения от морковной мухи. Давайте рассмотрим этот метод подробнее.
1. Подготовка семян:
- Растворите две столовые ложки соли в литре воды.
- Поместите семена в этот раствор и выбросьте те, которые всплывут.
- Промойте оставшиеся семена в марле под проточной водой. Этот метод гарантирует 100% всхожесть семян.
2. Полив корнеплодов:
- После посадки семян в грунт поливайте их слабым раствором соли (1 столовая ложка на 10 литров воды).
- Повторите полив через неделю после появления всходов и еще раз через две недели.
3. Против морковной мухи:
- Соляной раствор также является эффективным средством для борьбы с морковной мухой.
- Если обнаружите муху на грядке, опрыскайте растения соляным раствором.
4. Полив и сбрызгивание:
- Поливайте морковь вечером после захода солнца под корень обычной водой.
- Соляной раствор лучше разбрызгивать непосредственно над растениями. Это помогает предотвратить вредителей и придает моркови сладкий вкус.
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