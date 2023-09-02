Виды рыб которые строго запрещено ловить, за их вылов даже грозит смертная казнь

Нарушение этого запрета может повлечь за собой различные наказания, включая штрафы и принудительные работы. Однако среди этих видов есть особенно строго охраняемые, такие как осетровые.

Осетровые, такие как осетр, белуга и калуга, находятся под крайне строгим запретом в России. Соглашение между странами, прилегающими к Каспийскому морю, запрещает промышленный лов этих видов. Любая попытка их ловли считается браконьерством.

За ловлю осетровых рыб в России можно получить штраф до одного миллиона рублей или принудительные работы продолжительностью до 490 часов. В случае серьезного ущерба популяции этих рыб, наказание может быть еще более строгим, вплоть до четырех лет лишения свободы или такой же длительности принудительных работ.

Важно отметить, что некоторые страны, такие как Иран, применяют еще более суровые меры наказания за браконьерство, включая смертную казнь. Таким образом, соблюдение законов охраны природы и водных ресурсов крайне важно, чтобы не подвергать себя опасности и способствовать сохранению уязвимых видов рыб.