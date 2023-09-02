Преобразование глинистой почвы в плодородную, пошаговая инструкция от опытных садоводов

Определение типа глинистой почвы и понимание ее недостатков - первый шаг к успешной трансформации.
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Определение типа глины: Проверьте глинистость почвы, скатывая небольшой участок влажной земли в колбаску и сворачивая в кольцо. Если она легко формирует кольцо и не растрескивается, это грунт с высоким содержанием глины. Если колбаска распадается на части, это суглинок.
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Избыток влаги: Глинистая почва задерживает влагу, что может быть вредно для корней растений. При создании плодородной почвы рассмотрите варианты, такие как высокие грядки и приподнятые клумбы, чтобы обеспечить хороший сток воды.
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Кислотность: Глинястая земля часто имеет кислую реакцию. Это может подойти только для кислолюбивых растений. Для большинства садовых и овощных культур необходима нейтральная или слабокислая почва. Раскисление почвы будет обязательной частью улучшения суглинка.
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