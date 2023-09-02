Преобразование глинистой почвы в плодородную, пошаговая инструкция от опытных садоводов

Определение типа глинистой почвы и понимание ее недостатков - первый шаг к успешной трансформации.

Определение типа глины: Проверьте глинистость почвы, скатывая небольшой участок влажной земли в колбаску и сворачивая в кольцо. Если она легко формирует кольцо и не растрескивается, это грунт с высоким содержанием глины. Если колбаска распадается на части, это суглинок.

Избыток влаги: Глинистая почва задерживает влагу, что может быть вредно для корней растений. При создании плодородной почвы рассмотрите варианты, такие как высокие грядки и приподнятые клумбы, чтобы обеспечить хороший сток воды.