Преобразование глинистой почвы в плодородную, пошаговая инструкция от опытных садоводов

15:16 2023-09-02

Суглинок или глинистая почва могут показаться сложными для обработки, но с правильными методами вы можете сделать ее плодородной.

Определение типа глинистой почвы и понимание ее недостатков - первый шаг к успешной трансформации.

  1. Определение типа глины: Проверьте глинистость почвы, скатывая небольшой участок влажной земли в колбаску и сворачивая в кольцо. Если она легко формирует кольцо и не растрескивается, это грунт с высоким содержанием глины. Если колбаска распадается на части, это суглинок.

  2. Избыток влаги: Глинистая почва задерживает влагу, что может быть вредно для корней растений. При создании плодородной почвы рассмотрите варианты, такие как высокие грядки и приподнятые клумбы, чтобы обеспечить хороший сток воды.

  3. Кислотность: Глинястая земля часто имеет кислую реакцию. Это может подойти только для кислолюбивых растений. Для большинства садовых и овощных культур необходима нейтральная или слабокислая почва. Раскисление почвы будет обязательной частью улучшения суглинка.

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