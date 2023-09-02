Француз рассуждает о разнице между французскими и русскими девушками

15:28 2023-09-02

Ян Авриль из Франции, Его папа француз, мама - русская. В 18 лет он переехал в Москву. Тут-то и понял, в чем разница между француженками и прекрасными русскими девушками.

Переезд в Москву стал для него не только новым началом, но и возможностью познакомиться с другими культурами и обычаями. Он был увлечен русской историей, литературой и искусством, и Москва предоставила ему уникальную возможность окунуться в этот мир.

Присоединившись к русской армии, Ян нашел себе новую семью. Он уважал дисциплину и силу, которые сопровождали жизнь в армейской обстановке, и это стало частью его характера. Его трудолюбие и преданность привлекли внимание его товарищей по службе, и они стали его друзьями на всю жизнь.

Однако самое приятное для Яна было общение с русскими женщинами. Он был поражен их естественной красотой и привлекательностью. Русские женщины, в отличие от французских, редко стремятся презентовать себя лучше, чем они есть на самом деле. Они ценят себя и свою природную привлекательность, не нуждаясь в постоянном внешнем маскараде.

Кроме того, русские женщины уделяют большое внимание своей внешности и уходу за собой уже с юных лет. Они следят за модными тенденциями и находят время и средства для покупки красивой одежды и ухаживают за своим телом и здоровьем.

Они стремятся выглядеть привлекательно и ухоженно в любой ситуации, что делает их еще более привлекательными в глазах Яна.

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    Ян понял, что его предпочтение славянским женщинам было совершенно оправдано. Он видел в них не только красоту, но и глубину души, чувственность и ум. Они были открытыми и искренними, и Ян нашел в них поддержку и понимание.

    Переезд в Москву и знакомство с русскими красавицами помогли Яну найти свое место в этом мире. Он нашел себе новую семью, настоящих друзей и любовь своей жизни. Русская культура стала его вторым домом, и он никогда не пожалел о своем решении оставить Францию.