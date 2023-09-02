Кино — мир интересный, но временами совершенно беспощадный

Эти звезды так погрузились в своих героев, что едва смогли от них обособиться. У некоторых до конца это так и не получилось.

Алексей Полуян — «Груз 200»

Скандальный фильм Алексей Балабанова «Груз 200» сломал жизнь актеру Алексею Полуяну. На его месте могли оказаться Евгений Миронов и Сергей Маковецкий, но в последний момент они избежали неприглядной участи.

Во время съемок Полуян постоянно срывался, а после самых страшных эпизодов — насилия и «возвращения жениха» — актер упал на пол и разрыдался.

Роль маньяка-милиционера получилась настолько правдоподобной, что Полуяна несколько раз избивали на улицах за содеянное на экране.

Хоакин Феникс — «Джокер»

Актер признается, что режиссер хотел заставить его принимать специальные лекарства и вызвать у Хоакина такие же психические проблемы, что и у Джокера.

Также для фильма Феникс сбросил 23 килограмма за довольно короткий промежуток времени — это стало последним ударом для исполнителя роли.

После таких резких трансформаций его ментальное здоровье и впрямь пошатнулось.

Джаред Лето — «Отряд самоубийц»

Роль Джокера удивительна и опасна тем, что практически все актеры, когда-либо за нее бравшиеся, в итоге рассказывали об ужасных последствиях.

Джаред Лето долго встречался с врачами и психиатрами, ночевал в тюрьмах, подолгу не выходил из образа, а в конце съемок и вовсе попросил команду запереть его в подвале на всю ночь.

Хит Леджер — «Темный рыцарь»

Больше всего над собой издевался Хит Леджер, еще один знаменитый Джокер. Актер провел 43 дня в мотеле в полном одиночестве и вел дневник от лица персонажа.

Хиту удавалось спать всего по паре часов в сутки.

В итоге Леджер так сильно погрузился в Джокера, что и сам подсел на тяжелые антидепрессанты. Неконтролируемый прием лекарств привел к его безвременной смерти.

Весь актерский состав — «Пролетая над гнездом кукушки»

Фильм по мотивам романа Кена Кизи получил аж пять «Оскаров», однако работа над ним далась группе тяжело.

Ленту снимали в настоящей лечебнице для душевнобольных: актеры работали и жили среди больных, говорили с ними и с врачами, участвовали в социальной жизни больницы, ели вместе с пациентами.

Джек Николсон, исполнивший в картине одну из главных ролей, вспоминал: под конец съемок уже было трудно разобрать, где актер, а где — реальный обитатель этих мест.

Малкольм МакДауэлл — «Заводной апельсин»

На съемках «Заводного апельсина» Малкольм МакДауэлл получил переломы ребер, лишился зрения и едва не задохнулся во время сцены с утоплением его героя.

Из-за нагрузок и потрясений у актера начались судороги — без психотерапевта он бы не справился.

Шайя Лабаф — «Ярость»

Ради фильма «Ярость» Шайя Лабаф полностью изменил свою жизнь.

Сначала он стал помощником капеллана и вступил в Национальную гвардию. Чтобы воспитать «безразличие» к смерти, актер подолгу наблюдал за умирающими лошадьми.

К конце концов Лабаф изрезал себе лицо ножом и выдрал зуб. Неудивительно, что восстанавливаться после такого ему пришлось почти полгода.

Энн Хэтэуэй — «Отверженные»

Ради роли Фантины актриса сбросила 10 килограммов — несколько недель подряд Энн Хэтэуэй довольствовалась лишь овсянкой и водой.

Роскошные волосы звезды также стригли прямо на площадке, так что все эмоции героини совершенно искренни.

После «Отверженных» Энн понадобилась восстановительная терапия — без нее она не могла вернуться к нормальной жизни.

Николас Кейдж — «Птаха»

Главный герой фильма — сошедший с ума ветеран, который начинает ощущать себя птицей.

Только вот его сыграл Мэттью Модайн, а Николасу Кейджу досталась роль лучшего друга Птахи.

Кейдж попросил группу вырвать ему два зуба, чтобы он мог погрузиться в состояние своего героя. Актер не ожидал, что способен на такое.

Юрий Богатырев — «Свой среди чужих, чужой среди своих»

Юрий Богатырев в знаменитом фильме Никиты Михалкова сыграл роль жестокого чекиста Егора Шилова.

Сам же актер был застенчивым и мягким, ему сложно было вжиться в противоположный образ, но советский мастер знал свое дело.

Непривычный образ так сильно влиял на Богатырева, что постепенно он перестал общаться с коллегами. Константин Райкин рассказывал, что после окончания работы Юрий сильно запил и «сел» на антидепрессанты.