Арбуз, на стыке лета и осени 2023 года, стал королем главного рынка Могилева

Яблоки и томаты, огурцы и перцы, сливы и груши: выбрать фрукты-овощи к столу и про запас можно на любой вкус и кошелек. Но арбузы в такое время на особом положении.

Прилавков с этой южной ягодой стало намного больше, чем месяц назад, хотя цены держатся. В среднем стоимость килограмма колеблется от 1 рубля 89 копеек до 2 рублей 50 копеек. Соответственно, один арбуз обойдется от 10 рублей и больше. Как выбрать ягоду так, чтобы не ошибиться и от души порадовать себя и близких?

Продавец Самир утверждает, что брать надо только дагестанские арбузы — такие, как у него на прилавке:

Лучше всего, если они среднего размера. Светлое или оранжевое пятно на боку означает, что арбуз вырос на бахче, без всяких стимуляторов.

Принято считать, что спелость ягоды определяется звонким звуком и вибрацией при похлопывании.

Самир заверил:

Лучше, если арбуз отзовется чем-то похожим на глуховатый гул и как будто спружинит.

Сухой хвостик, отметил, тоже не ориентир. Арбуз может дойти до такой кондиции не только на грядке, но и при долгой транспортировке. Потому разумнее обратить внимание на кожуру — хорошо, если та прочная и гладкая.

Арбузами он торгует не первый год, а лакомится с раннего детства. В родном Дагестане, рассказал, их едят не только в свежем виде, но и солят на зиму, варят варенье из корок и даже готовят арбузную халву.

Могилевчане, заметил, в последние годы тоже стали чаще покупать арбузы — по всей вероятности, из-за того, что жарких дней теперь больше.

Когда на градуснике тридцать по Цельсию, нет ничего лучше, чем такая ягода на столе — ею можно всю семью и накормить, и напоить.

Какой арбуз посоветуете? — пока мы беседовали, к прилавку подошла мама с двумя малышами, представившаяся Мариной Земцовой.

Могилевчанка решила доверить выбор продавцу — все равно, мол, она в этом деле не специалист.

А вот пенсионерка Алевтина Михайлова призналась, что предпочитает искать нужную ягоду сама, и отметила, что обычно склоняется к узбекским, которых тоже на рынке много. А еще — научилась даже на глаз определять арбузы на наличие нитратов.

Конечно, в лаборатории это установят с большей точностью, — признала Алевтина Афанасьевна. Но можно и в домашних условиях: Для этого надо кусок мякоти растереть в воде. Если станет красной или розовой, скорее всего, арбуз «перекормлен» нитратами.

Жаль, добавила, что при покупке нельзя оценить цвет мякоти, потому что та тоже могла бы многое «рассказать».

Но санитарные нормы это запрещают: при наличии разреза на мякоти могут осесть бактерии, вирусы, и это — прямой путь к возможным кишечным заболеваниям.

Специалисты Могилевского облЦГЭиОЗ рекомендуют также перед тем, как разрезать арбуз самим дома, хорошо промыть его теплой водой с мылом, а потом обязательно хранить его в холодильнике.

Если все равно появится кислый запах, лучше не рисковать и выбросить: это значит, что начались процессы порчи, и этой гигантской ягодой можно отравиться.