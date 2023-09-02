Сестра Селин Дион рассказала, как звезда пытается противостоять страшной болезни

Клодетт Дион рассказала общественности, что ее сестра Сестра Селин Дион продолжает бороться с изнуряющей болью, вызванной синдромом скованного человека. Из-за этого неврологического расстройства в прошлом году звезда приостановила все свои живые выступления.

Это болезнь, о которой мы очень мало знаем, - признала Клодетт в недавнем интервью журналу Hello! Канада.

Клодетт рассказала изданию, что спазмы ее сестры “невозможно контролировать”. Синдром скованного человека - это прогрессирующее заболевание, поражающее головной и спинной мозг. При таком недуге появляются ригидность мышц или спазмы, поражающие одну область либо все тело.

Кроме того, у больного человека увеличиваются мышцы, он может испытывать трудности при ходьбе. Лекарства от этого нет.

Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее и облегчить боль, - продолжила сестра певицы. Мы скрещиваем пальцы на том, что исследователи найдут лекарство от этой ужасной болезни.

Дион успела до пандемиии отыграть 52 концерта в рамках тура “Courage”, стартовавшего в сентябре 2019 года. После состояние уже не позволило ей давать концерты.

В опубликованном в Instagram видеобращении в декабре прошлого года Дион призналась, что спазмы “влияют на каждый аспект" ее повседневной жизни, "иногда вызывая трудности при ходьбе и не позволяя использовать голосовые связки", чтобы петь так, как она привыкла.

Дион объяснила, что у нее не было другого выбора, кроме отмены предстоящего тура “Courage”, который должен был продолжиться в феврале 2023 года.

Она делает все, чтобы выздороветь, - заявила Клодетт. Она сильная женщина.

Поклонники и коллеги в многочисленных откликах желают звезде скорейшего выздоровления.