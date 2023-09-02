Женские вытрезвители эпохи СССР: как там встречали гражданок и какие услуги обеспечивали

В крупных городах СССР действовали не только мужские, но и женские вытрезвители. В небольших поселениях граждан и гражданок, которые переборщили с алкоголем и нарушили общественный порядок, размещали в разных комнатах одного и того же здания.

Как уточняет автор канала Литрес на платформе Дзен, срок содержания там мог доходить до 72-х часов. Когда и как появились первые женские вытрезвители? Чем они отличались от мужских?

Приют для оступившихся

В России первый вытрезвитель появился в 1902-м году - с подачи медика Фёдора Архангельского. "Приют для опьяневших" прописался в Туле и принимал пьяниц, которые не могли сами двигаться. Сюда их доставлял штатный кучер. Приют был рассчитан на 20 мест, из которых 8 предназначались для женщин.

"Клиентам" приюта обеспечивали медицинскую помощь и еду. Постояльцы учреждения пользовались библиотекой и слушали граммофон. Успешный опыт побудил властей и меценатов открыть подобные вытрезвители и в других городах империи. А после революции все они были закрыты.

Эстафету продолжили Советы

В Советском союзе первые вытрезвители появились в Ленинграде в 1931-м году. Сначала эти учреждения были в ведомстве Наркомата здравоохранения, потом - перешли под контроль НКВД, и медицинский персонал сменился на милицейский.

Но в состав всегда был фельдшер, который оказывал первую медпомощь и следил за состоянием выпивох.

Задержание хулиганок

В СССР распивать алкоголь и буйствовать на улицах строго запрещалось. В вытрезвитель доставляли тех граждан, которых «Спецмедслужба» задержала вне стен дома - в состоянии среднего или тяжёлого алкогольного опьянения.

Мужские и женские вытрезвители тогда почти ничем не отличались. Нетрезвых гражданок по прибытии в вытрезвитель осматривал фельдшер, оценивал состояние женщин - как физическое, так и психическое.

Потом «пациенток» передавали дежурным милиционерам, которые составляли протоколы.

Дальше женщины должна была принять душ, и им предоставляли койку. Нередко обитательницы вытрезвителя устраивали потасовки, угрожали и шантажировали персонал. Особо буйных могли даже привязать к кровати - чтобы не навредили ни себе, ни другим.

Общественность при этом больше осуждала пьяных женщин, нежели пьяных мужчин.

Освобождение и санкции

На следующее утро сотрудники вытрезвителя проверяли личность задержанной. Это было особенно важно, если накануне женщина была не в состоянии назвать своё имя. После осмотра фельдшера и медицинского заключения женщинам выписывали квитанцию на оплату штрафа, а также «услуг» вытрезвителя.

Если "клиентка" много раз попадала в вытрезвитель, её могли направить на лечение в наркодиспансер. После этого "пациентку" ждали большие неприятности. Сведения о её гулянках могли дойти до места работы или учёбы.

Студенткам такая информация грозила отчислением. Работниц же ждали партсобрания, где их осуждали, лишали 13-ой зарплаты, льготных путевок. Их могли переместить в конец очередь на получение квартиры.

Если должность была высокой, после вытрезвителя и тем более наркоклиники пациентка могла ее лишиться.