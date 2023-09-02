Пять самых протяженных систем метро в мире и интересные факты про них

Шанхайское метро на первом месте в пятерке самых протяженных в мире линий метрополитена. Транспортная система простирается на 799 км.

Первые линии открылись в 1993 году, каждый год появляются новые, строятся дополнительные станции. Всего метрополитен состоит из 18 линий, 396 станций. Каждый день через метро проходят миллионные потоки пассажиров. Станции метро Шанхая ультрасовременные, тщательно спроектированные, часть из них отличается уникальными архитектурными строениями. Это первая в мире система метро, объединяющая традиционные поезда и локомотивы на магнитной подвеске, разгоняющиеся до 430 км/ч. Самая популярная остановка - Народная площадь, здесь проходит пересадка на несколько линий, в день на станции высаживаются около 800 тысяч пассажиров.

Второе место в топе занимает метро в Пекине. Его протяженность составляет 699 км. Это самое старое метро во всей Поднебесной. Работает система с 1969 года. Расширение идет очень быстрыми темпами вместе со стремительным ростом самого города. Имеется 23 линии, функционирует 391 станция. Такие показатели говорят о том, что это самая масштабная система метро во всем мире. Любопытный факт: первая линия метрополитена появилась всего за 284 дня скоростного строительства. Сегодня Пекинское метро славится эффективной и надежной работой в часы пик, поезда в это время прибывают каждую минуту. Больше всего пассажирами используется станция Ксидан, он пропускает через себя свыше 700 тыс. человек в день.

Почетное третье место в тройке лидеров принадлежит московскому метрополитену. Он простирается на 560 км и считается одним из самых загруженных в мире. Каждый день московским метро пользуются миллионы граждан. Метро было пущено в работу в 1935 году, сегодня подземная система включает в себя 14 линий, 320 станций. Есть очень красивые, с уникальными архитектурными фрагментами, которые приравниваются с произведениям искусства. Станция Маяковская отделана родонитом, это полудрагоценный камень. Предприимчивые пассажиры умудрились выковырять за долгое время существования станции приличное количество облицовки. В 2005 году проводилась реконструкция, для этого пришлось возвращать к жизни законсервированное месторождение родонита на уральской земле. Московское метро отличается самой лучшей во всем мире работой поездов в часы пик. Интервалы между прибытием и отправлением составляют в это время не более 40 секунд. Наибольшей популярностью пользуется станция Комсомольская, она ведет к площади Трех вокзалов. Каждый день здесь высаживаются более 166 тысяч пассажиров.

Четвертую строчку рейтинга занимает метрополитен Лондона (Tube), длина которого составляет 402 км. Открылось метро в 1863 году, включает 11 линий и 270 остановок. Это самая крупная система метро среди европейских стран. Подземный транспорт перевозит жителей Большого Лондона. Есть две отличительные особенности лондонского метро: вагоны имеют полукруглую форму, а на путях имеется третий рельс, который не уходит под платформу. Дизайн станций впечатляет, есть уникальные архитектурные элементы. Ежедневный поток людей на самой востребованной станции Ватерлоо составляет свыше 250 тыс. человек.