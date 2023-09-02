Причины, по которым математику вычеркнули из списка Нобельской премии

Также существует романтическая версия, связанная с любовным треугольником. В юности Нобеля была девушка по имени Анна Дезри, к которой он испытывал сильные чувства.

Однако она предпочла Франца Лемаржа, сына дипломата, который был математиком и намеревался связать свою жизнь с этой наукой. Любовный провал может быть одной из причин исключения математики из нобелевского списка.

Однако несмотря на эти интересные версии, в архивах Нобелевского фонда нет никаких подтверждений или информации о таких событиях. Вероятнее всего, истинная причина заключается в том, что математика просто не была предметом интереса для Нобеля.

Он завещал деньги на премии только в тех областях, которые были ему близки.