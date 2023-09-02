Причины, по которым математику вычеркнули из списка Нобельской премии

Одной из самых распространенных версий является неприязнь Альфреда Нобеля к выдающемуся шведскому математику Магнусу Миттаг-Леффлеру. Существует мнение, что причиной были знаки внимания Миттаг-Леффлера к возлюбленной Нобеля.
Другие предполагают, что причина заключалась в назойливых просьбах Миттаг-Леффлера о пожертвованиях на нужды Стокгольмского Университета. Однако, какая бы причина ни была, результат остается неизменным - математика была исключена из списка нобелевских дисциплин.
-
Также существует романтическая версия, связанная с любовным треугольником. В юности Нобеля была девушка по имени Анна Дезри, к которой он испытывал сильные чувства.
Однако она предпочла Франца Лемаржа, сына дипломата, который был математиком и намеревался связать свою жизнь с этой наукой. Любовный провал может быть одной из причин исключения математики из нобелевского списка.
Однако несмотря на эти интересные версии, в архивах Нобелевского фонда нет никаких подтверждений или информации о таких событиях. Вероятнее всего, истинная причина заключается в том, что математика просто не была предметом интереса для Нобеля.
Он завещал деньги на премии только в тех областях, которые были ему близки.
-
Тем не менее, хотя Нобелевская премия по математике не существует, существуют другие престижные награды в этой области. К ним относятся Филдсовская премия, которая вручается раз в 4 года математикам моложе 40 лет, Абелевская премия, присуждаемая выдающимся математикам современности, а также премия Банка Швеции в области экономики.
Таким образом, хоть исключение математики из списка нобелевских премий вызывает интерес и различные догадки, истинные причины остаются загадкой.
Возможно, они связаны с личными предпочтениями и интересами самого Нобеля. Но, несмотря на это, существуют другие престижные награды, признавая вклад математики в науку.