Лучшие из лучших: киноактеры - обладатели самого большого числа Оскаров

Три Оскара достались ему за лучшую мужскую роль. Последнего он получил в 2013 г. за блестящую актерскую игру в проекте "Линкольн".

Две другие статуэтки Дэниелу присудили за фильмы "Нефть" (2007) и "Моя левая нога" (1989).

Актер очень переборчив, не берется за все фильмы подряд, иногда между проектами бывают большие перерывы.

Известно, что в конце 90-х оскороносец долго не соглашался ни на одну роль, в итоге пошли слухи о том, что он ушел в сапожники.

Вернулся после приглашения Мартина Скорсезе для работы в картине "Банды Нью-Йорка".

Дей-Льюис - талантливейший, очень многогранный актер, глубоко погружающийся в киношный образ.

Так, для лучшего освоения роли мясника в "Бандах" он брал уроки у настоящего специалиста по разделыванию туш.

Работая над ролью Авраама Линкольна, он не выходил из образа даже в перерывах между съемками эпизодов и требовал, чтобы к нему обращались с подобающим почтением, соответственно высокому статусу президента.

Коллеги обращались к нему не иначе, как "Мистер Президент!".

Мерил Стрип: