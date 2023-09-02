Лучшие из лучших: киноактеры - обладатели самого большого числа Оскаров

Артисты, о которых пойдет речь, получили каждый по три Оскара в номинации "Лучший актер" и "Лучшая актриса".
Дэниел Дей-Льюис:
Артисты, о которых пойдет речь, получили каждый по три Оскара в номинации "Лучший актер" и "Лучшая актриса".
Дэниел Дей-Льюис:
Три Оскара достались ему за лучшую мужскую роль. Последнего он получил в 2013 г. за блестящую актерскую игру в проекте "Линкольн".
Две другие статуэтки Дэниелу присудили за фильмы "Нефть" (2007) и "Моя левая нога" (1989).
Актер очень переборчив, не берется за все фильмы подряд, иногда между проектами бывают большие перерывы.
Известно, что в конце 90-х оскороносец долго не соглашался ни на одну роль, в итоге пошли слухи о том, что он ушел в сапожники.
Вернулся после приглашения Мартина Скорсезе для работы в картине "Банды Нью-Йорка".
Дей-Льюис - талантливейший, очень многогранный актер, глубоко погружающийся в киношный образ.
Так, для лучшего освоения роли мясника в "Бандах" он брал уроки у настоящего специалиста по разделыванию туш.
Работая над ролью Авраама Линкольна, он не выходил из образа даже в перерывах между съемками эпизодов и требовал, чтобы к нему обращались с подобающим почтением, соответственно высокому статусу президента.
Коллеги обращались к нему не иначе, как "Мистер Президент!".
Мерил Стрип:
Настоящая живая легенда мирового кинематографа. Ее номинировали на Оскара больше всех остальных актеров - всего 21 раз!
Однако ей удалось реально получить "всего лишь" три статуэтки. Последнюю ей дали за лучшую женскую роль в "Железной леди" (2012).
До этого Мерил получила Оскаров за "Выбор Софи" (1983) и за "Крамер против Крамера" (1980).
Это поистине актриса-универсал, которая может с легкость перевоплощаться в самые разные образы.
Кроме того Мерил обладательница шикарного голоса, вокальные данные можно оценить при просмотре мюзикла Mamma Mia!, а также фильмов "Рики и Флэш", "Чем дальше в лес".
Фрэнсис МакДорманд:
Очень достойная актриса, уважаемая многими критиками и коллегами по цеху.
Последний раз завоевала Оскала в 2018 году, сыграв в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Предыдущие почетные награды ей достались за роли в "Фарго" (1997) и "Земля кочевников" (2017), эту картину она, кстати, и продюсировала.
Актриса очень серьезно относится к работе, уходит в нее с головой, всегда берет самые сложные роли, способна передать невероятный диапазон чувств и эмоциональных состояний, мельчайшие нюансы характеров своих героинь.
Ее муж тоже оскороносец, это режиссер Джоэл Коэн, они за долгие годы супружеской жизни успели в творческом тандеме успешно поработать во многих совместных проектах.
Джек Николсон:
Звезда первой величины в Голливуде, заслуженно получил своих трех Оскаров.
Первого в 1976 году за "Полет над гнездом кукушки", второго в 1984 году за "Язык нежности", третьего за участие в "Лучше не бывает" в 1997 году.
Его называют одним из самых харизматичных актеров кино, каждую роль он пропитывает своей неиссякаемой жизненной энергией.
Кроме актерской деятельности, Джек Николсон известен как успешный продюсер и режиссер.
С именем Николсона связывают много любовных историй, в его "послужном списке" значатся такие знаменитости, как Лара Флинн Бойл, Ребекка Бруссард, Анжелика Хьюстон.
Нрав актера очень горячий, его характер описывают как дикий и непредсказуемый. Это касается как его экранных героев, так и поведения в жизни.
Храмова Оксана
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