Лучшим городом на Земле для труда и отдыха названа Барселона

Самый лучший в мире город в плане совмещения работы и отдыха определен. Первое место в этом рейтинге, как выяснилось, завоевала испанская Барселона, сообщает IWG.

Всего за право стать обладателями такого звания соперничали 26 городов. Их оценивали по восьми категориям, которые связаны с наиболее приемлемыми условиями для работы за границей, а также удовлетворении базовых требований к качеству жизни. Это - климат, кухня, жильё, культура, скорость интернета.

Барселона получила самые высокие оценки за относительно доступное жильё и быстрый интернет. Эксперты назвали ее городом с «уникальным сочетанием солнца, космополитичной атмосферы, моря и песка».

Стоимость аренды жилья в среднем здесь составляет 1 158 долларов в месяц. А самое дорогое съёмное жильё, как следует из рейтинга,- в Нью-Йорке. Здесь квартира в среднем обойдется в 3 632 доллара в месяц.

На втором месте после Барселоны в данном списке - Торонто (Канада). Третью строчку занял китайский Пекин.

В топ-10 городов, оптимально сочетающих условия для жизни, вошли также Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Лиссабон и Джакарта.