Алмазные рудники в России много десятилетий держат пальму первенства в мире

Алмазы по праву считаются одними из наиболее желанных и ценных минералов на планете. При этом их добыча считается очень сложным и очень технологичным процессом, сообщает автор канала Спросите Синди на платформе Дзен.

Добыча алмазов включает сочетание множество методов открытой, а также подземной добычи. Для этого сначала геологи изучают местность для определения залежей. Потом следуют подготовительные горные работы - расчищается и строится инфраструктура (дороги, линии электропередач, водопроводы).

И только на третьем этапе начинается непосредственно добыча полезных ископаемых. Есть 2 основных метода добычи таких камней: открытый и подземный.

Открытый представляет собой удаление верхнего слоя грунта и горных пород. Подземный - включает строительство шахт и туннелей для доступа к алмазосодержащей руде.

Какие алмазные рудники считаются самыми уникальными и крупными в мире?

Алмазный рудник Аргайл

Он расположен в Западной Австралии и является одним из самых крупных в мире производителей розовых бриллиантов. Эти камни - одни из самых редких и ценных на планете алмазов.

Шахту открыли в 1979 году, на ней было добыто свыше 800 миллионов каратов алмазов. Шахту закрыли в 2022-м году после 40 с лишним лет эксплуатации.

Алмазный рудник Венеция

Его прописка - в южноафриканской провинции Лимпопо. Рудник является одним из крупнейших на Земле алмазных рудников, он производит свыше 4 миллионов каратов алмазов за год.

Рудник обнаружили в 1980 году, сейчас им владеет компания De Beers. Добыча ведется открытым способом, и достигает глубины свыше 400 метров. В 2020-м году рудник объявил о своих планах перехода на подземный - для того, чтобы продлить сроки службы и увеличить добычу.

Алмазный рудник «Удачный»

Он занимает третье место среди самых крупных рудников и расположен в Якутии. Это - самый глубокий из открытых алмазных рудников в мире, глубина его достигает 600 метров.

Шахту открыли в 1955 году, ежегодно она производит порядка 10 миллионов каратов алмазов. Сегодня «Удачный» полностью перешел на подземный рудник, его план разработки составляет более $800 миллионов.

Подземная добыча способна продлить срок эксплуатации «Удачного» более, чем на полвека. План рудника предусматривает глубину подземной разработки вплоть до 1,4 километра ниже поверхности земли.

Здесь в 2018 году был обнаружен алмаз в 51,6 карата. Этот драгоценный камень был признан самым крупным алмазом из найденных в России.

Алмазный рудник Джваненг

Он находится в пустыне Калахари в Ботсване и является одним из самых дорогостоящих рудников мира. Его мощность - более 12 миллионов каратов алмазов за год. Владеют рудником Debswana правительство Ботсваны и группы De Beers.

Рудник заработал в 1982 году, сейчас он считается одним из наиболее эффективных и прибыльных рудников по добычи алмазов.

Алмазный рудник «Мирный»

Это одна из крупнейших выкопанных скважин в мире. Ее глубина - более 1200 метров, примерно такая же ширина. Рудник открыли в 1955 году. Шахта в среднем производила 10 миллионов каратов алмазов за год, что делает ее самой продуктивной в России.

Алмазы добывались в очень сложнейших погодных условиях. К примеру, семь месяцев в году здесь держится минусовая температура, зимой градус может опускаться до -60°C.

С 2001 года компания «Алроса», которая владеет карьером, перешла на добычу закрытым способом. Предполагается, что здесь залежей хватит более, чем на 30 лет добычи. Однако в 2017 году там случилась авария, рудник был затоплен, потому в данный момент добыча остановлена.

Россия сегодня продолжает оставаться лидером в мире по добыче алмазов. Компания "Алроса" управляет рудниками и считает одним из самых крупных поставщиков таких камней в мире.