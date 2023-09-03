Женщины одного из племен в Гималаях обезображивают себя пробками в носу, чтобы защититься от чужих мужчин

Женщины племени Апатани, которое живет в Гималаях, выглядят очень необычно. Они носят пробки в носу, что стало предметом исследования многих этнографов.

Сегодня их все меньше, потому что власти на законодательном уровне запретили данные манипуляции с лицом. Как появились такие странные традиции?

Древние поверья

Индийская община Апатани насчитывает около 36 тысяч человек. Они разговаривают на своем диалекте, но используют также ассамский язык и хинди.

Старейшины деревни из поколения в поколение передают традиции, поклоняются небесным светилам и приносят в жертву животных. Хотя люди племени ходят к шаманам, однако но при этом отправляют детей учиться в вузы.

Люди этого племени разводят карпов, растят рис, овощи, занимаются земледелием. Они также хранят древнейший рецепт производства тапьо - это соль, которую добавляют в пищу.

Апатани народ миролюбивый, но в давние времена враждовал с племенем Ниши. Причиной вражды было то, что Ниши прямо с полей воровали женщин Апатани, которые считались самыми красивыми в данной местности.

Новая внешность

Чтобы избежать участи быть украденной, старейшины предложили представителям слабого пола обезображивать лица: наносить татуировки с помощью сажи и вставлять черные ротанговые пробки в нос.

Такой процедуре подвергали всех девочек с 10-12 лет. Для этого делали небольшие прорези для тонких палочек, а потом размер пробок постепенно увеличивался. Пробки располагались по бокам носа, они были похожи на беруши для ушей. Пробки не мешали дыханию, однако кардинально меняют внешность.

Эта традиция имела место быть вплоть до 1970-х годов, но сегодня такие отличительные черты сохранились только у представительниц старшего поколения.

Другие способы

Это далеко не первый случай, когда племена специально уродовали своих женщин.

Скажем, в племенах «нага» в Бенгалии татуировки использовались в качестве способа идентификации в ином мире. Желая сохранить при себе жен, мужчины обязали их наносить на свои тела определенные.

Они располагались на лице и предплечьях, могли образовывать крест и на пупке, обвивать всю шею или подбородок.

А у аборигенов Хайнаня есть традиция нанесения супругом на лицо благоверной рисунка, которое сам для нее выберет из тех, что достались ему от предков.

Нередко воюющие племена использовали татуировки, чтобы распознать своих женщин, особые узоры делали их неприкасаемыми.