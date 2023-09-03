"Прием Геймлиха": история создание метода, спасающий от удушья

12:39 2023-09-03

Многие из нас слышали о методике спасения, которая помогает людям, подавшимся едой. Но мало кто знает, что эта методика была разработана одним очень интересным и забытым человеком по имени Генри Геймлих.

Генри Геймлих - человек невероятной судьбы. Его имя неизвестно многим, но он сыграл огромную роль в спасении десятков и сотен жизней.

История Генри Геймлиха связана с миром медицины и ресторанного бизнеса. В исследованиях и экспериментах этого доктора даже Красный крест нашел что-то ценное и полезное для всех.

Однако до разработки своей методики спасения задыхающихся людей, Геймлих столкнулся с термином "ресторанная смерть". Этот термин использовался для обозначения случаев, когда люди подавлялись во время еды и погибали. Статистика была печальной.

В середине 70-х годов Геймлих предложил использовать простой и эффективный способ спасения - абдоминальные толчки или "прием Геймлиха". Он был рекомендован врачами и использовался во многих ресторанах и кафе.

В 1982 году было проведено исследование, которое подтвердило высокую эффективность методики. Но, к сожалению, сам автор так и не стал популярным. Генри Геймлих скончался в 2016 году, успев дожить до 96 лет.

Он получил несколько премий в США и сделал множество открытий, которые известны в медицинской сфере. Но сам он несколько раз спасал людей при подавлении лишь однажды.

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    Этот случай произошел в ресторане, накануне смерти Геймлиха. Женщина за соседним столом подавилась кусочком хлеба, и доктор тут же пришел на помощь.

    Он использовал свою собственную методику и спас жизнь женщине. Существует даже фотография, где доктор позирует со своей "пациенткой". Такой случай применения методики был единственным в его жизни.

    В настоящее время во многих кафе и ресторанах официантов обучают "приему Геймлиха".

    Благодаря фильмам, снятым о жизни Генри Геймлиха, и его методике ежегодно спасаются сотни жизней во всем мире. Даже дети могут применить этот метод и спасти своих родителей за столом.

    Методика Геймлиха оказалась революционной в сфере спасения задыхающихся людей. Его находка стала неоценимой для медицины и ресторанного бизнеса.

    Генри Геймлих, несмотря на то, что так мало раз применил свой метод на практике, стал героем, спасающим жизни миллионов людей по всему миру.

    Его история подтверждает, что иногда одно открытие может изменить жизни людей и стать благо для всего общества. И хотя Геймлих не получил должного признания при жизни, его наследие живет и продолжает спасать жизни.

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