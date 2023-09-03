"Прием Геймлиха": история создание метода, спасающий от удушья

Генри Геймлих - человек невероятной судьбы. Его имя неизвестно многим, но он сыграл огромную роль в спасении десятков и сотен жизней.

История Генри Геймлиха связана с миром медицины и ресторанного бизнеса. В исследованиях и экспериментах этого доктора даже Красный крест нашел что-то ценное и полезное для всех.

Однако до разработки своей методики спасения задыхающихся людей, Геймлих столкнулся с термином "ресторанная смерть". Этот термин использовался для обозначения случаев, когда люди подавлялись во время еды и погибали. Статистика была печальной.

В середине 70-х годов Геймлих предложил использовать простой и эффективный способ спасения - абдоминальные толчки или "прием Геймлиха". Он был рекомендован врачами и использовался во многих ресторанах и кафе.

В 1982 году было проведено исследование, которое подтвердило высокую эффективность методики. Но, к сожалению, сам автор так и не стал популярным. Генри Геймлих скончался в 2016 году, успев дожить до 96 лет.

Он получил несколько премий в США и сделал множество открытий, которые известны в медицинской сфере. Но сам он несколько раз спасал людей при подавлении лишь однажды.