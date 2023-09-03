Где родился Джеки Чан и как его зовут на самом деле

Родители будущей звезды кино были вынуждены бежать из материкового Китая и начать жизнь в Гонконге. В то время семья Чана столкнулась с финансовыми трудностями, и они жили в трущобах.

Джеки Чан, родившийся как Чан Конгсан, пережил нелегкие детство и юность. В начале его жизни родители работали во французском посольстве, где отец стал поваром, а мать - горничной.

Жизнь в интернате при оперной школе не была легкой для молодого Чана, который учился акробатике, танцам и кунг-фу. Он был далек от идеального ученика и часто подвергался наказаниям.

Однако его жизнь начала меняться, когда семья переехала в Австралию, где отец получил работу главного повара в американском посольстве.

Здесь Чан начал обучение в колледже и одновременно работу на стройке. Поддержка коллеги по имени Джек помогла ему приобрести прозвище "Джеки" (Маленький Джек), которое стало его именем в мире шоу-бизнеса.

Так началась удивительная карьера Джеки Чана - от трудных дней в трущобах до звездного статуса в Голливуде.