Тюрьма в Саудовской Аравии, как сидят в самой богатой стране мира

Это создает социальную основу для преступности, которая может быть распространена из-за различий в социальных гарантиях.

Тюрьмы в Саудовской Аравии часто заполнены, преимущественно иностранными заключенными, включая гастарбайтеров из разных стран.

Несоблюдение местных законов и традиций может привести к заключению. Индийцы, пакистанцы, филиппинцы и другие арабы составляют значительную часть заключенных, но иногда встречаются и европейцы, американцы и другие нарушители закона.

Тюрьмы в Саудовской Аравии часто наследуют свои структуры и условия из прошлого, когда страна была менее богатой. Заключенные обычно находятся в небольших камерах с ограниченными развлечениями, включая разговоры. Для мусульман предоставляются молитвенные комнаты, что может положительно повлиять на их статус в тюрьме.

Условия в тюрьмах могут быть суровыми, и еда обычно ограничивается простыми продуктами. Структура зданий тюрем обеспечивает контроль и безопасность, но внутри тюрьмы заключенные могут свободно перемещаться в пределах периметра.