США хотели купить территории Сибири и Дальнего Востока в 90-е

Они рассматривали возможность покупки этих территорий у России. Идея приобретения российских территорий за деньги была впервые высказана в 1994 году Уолтером Мидом, старшим политическим советником.

Его предложение включало в себя огромные территории от Ледовитого океана до Китая и от Атлантического океана до Енисея.

Однако предложенная цена за природные богатства и земли Сибири и Дальнего Востока была крайне низкой и составляла всего лишь несколько триллионов долларов, что явно не соответствовало реальной стоимости этих ресурсов.

План предполагал также переселение русских жителей в резервации, а коренным народам Сибири и Дальнего Востока предоставление американских паспортов. Уолтер Мид также обсуждал вопрос о том, как более эффективно организовать добычу и оборону ресурсов на новых территориях.

В итоге, этот бредовый план остался лишь журнальными рассуждениями, но он вызывает удивление своей циничностью и несоответствием реальности.