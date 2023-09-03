10 советских звезд, которых погубил алкоголизм

Фрунзик Мкртчян

Фрунзик Мкртчян был настоящим гулякой: он регулярно собирал пышные и веселые компании, напивался и веселился, как мог.

В конце концов поводы для выпивки пропали — актера одолел алкоголизм. Тут же появились серьезные проблемы в семье и в карьере.

Последовал развод, ссора с детьми, новый брак, но перемены не привели ни к чему хорошему — Фрунзик так и не отвязался от бутылки.

В декабре 1993 года звезда “Кавказской пленницы” вновь ушел в запой и пропал. Тело уже мертвого актера нашли в его квартире.

Олег Даль

Олег Даль любил свою работу, хотел славы и признания, но еще он был слаб перед алкоголем — эта привычка его и погубила.

В первые годы съемок в кино актеру не хватало ролей и внимания режиссеров, к тому же личная жизнь складывалась тяжело — так Даль начал пить.

Но он не остановился ни после успеха фильмов с собой в главной роли, ни после знакомства со “своим” режиссером Григорием Козинцевым.

Все, что Даль построил с большим трудом, начало рушиться — горе артист заливал водкой. На момент смерти от алкогольного отравления звезде советского кино было всего 39 лет.

Валентина Серова

Валентина Серова была одной из самых популярных актрис 1940-х годов — ею восхищался весь Союз.

Супруг Валентины, поэт Константин Симонов, добился ее согласия на брак, но расположения так и не завоевал.

Говорили, что звезда согласилась выйти за поэта от безысходности. Серова отдала старшего сына в интернат, а Симонову родила дочь, но все это не спасло их хрупкие отношения.

Актриса начала пить, ее популярность пошла на спад, муж ушел, а дочь отдали под опеку бабушке.

В декабре 1975 года актрису нашли мертвой в своей квартире: по одной из версий, на нее напали друзья-собутыльники.

Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий пил напоказ, ни от кого не скрывался и не переживал за репутацию. Бывало, что артист пропадал в недельных загулах, но ему — мэтру — все сходило с рук.

Когда к алкоголизму прибавилась зависимость от наркотиков, Высоцкий ослаб.

Он оказался совершенно бессилен перед пагубными привычками, пытался бросить, но не мог.

В итоге сердечный приступ сразил барда на 43-м году жизни.

Николай Еременко

Николай Еременко не был идеальным — в студенческие годы он любил посиделки с друзьями, вино и эксперименты.

Когда пришло время начать путь в кино, актер одумался и полностью отдался профессии. К 90-м с хорошими ролями стало туго, тут и проснулось увлечение алкоголем.

Весной 2001 года актеру стало плохо после очередного бурного вечера, гражданская жена хотела вызвать “скорую”, но Николай ей запретил — стыдился, что врачи увидят его пьяным.

Он умер в 52 года от инсульта.

Наталья Кустинская

Первый секс-символ СССР в конце жизни осталась наедине со своими проблемами.

Несостоявшиеся браки, отсутствие ролей и депрессия вынудили Наталью Кустинскую схватиться за стакан.

Звезда много пила и на глазах менялась: набрала вес и заметно потускнела внешне.

Ее убило горе, а не спиртное, но пагубная привычка все равно заметно сказалась на самочувствии актрисы.

В декабре 2012 года у Кустинской случился смертельный инсульт.

Юрий Богатырев

Юрий Богатырев имел внешность, полностью соответствующую фамилии: крупный, сильный, здоровый.

Но внутри актер был очень ранимым человеком с кучей комплексов: их он не прорабатывал, а “топил” в спиртном.

Постепенно Богатырев начал теряться, срывать съемки, пить все подряд — вплоть до одеколонов. На фоне алкоголизма развилась и депрессия, которую артист перекрывал антидепрессантами.

Лекарства и алкоголь были несовместимы, сердце Юрия Богатырева не выдержало нагрузки.

Кюнна Игнатова

Красавица-актриса прославилась благодаря фильмам “Долгий путь”, Планета бурь” и “Повесть о молодоженах”.

Молодая Кюнна неожиданно попала под чары Владимира Белокурова, который был старше ее на 30 лет.

Именно он, как считается, пристрастил жену к алкоголю. Их союз в конечном итоге распался, но привычку топить печаль в вине Игнатова при себе сохранила.

В 1980-е годы, во время раскола в МХАТе, у актрисы случился творческий кризис, который перерос в запой.

Однажды Кюнна не пришла на репетицию — коллеги забеспокоились, заглянули к ней домой и обнаружили женщину без сознания. Причину смерти установить так и не удалось.

Олег Ефремов

Олег Ефремов всегда любил выпить, но с годами тяга к зеленому змию только нарастала.

Ни успешная карьера, ни любовь не мешали артисту — он крепко и много выпивал, часто в компании коллег-театралов.

Конечно, трезвый Ефремов был требовательный и угрюмый, а пьяный – само очарование. В последующие годы он то бросал пить, то снова брался за стакан и уходил в беспробудные запои.

Здоровья у него оставалось все меньше и меньше — в 2000 году жизнь Олега Ефремова оборвалась.

Изольда Извицкая

Изольда Извицкая была настоящей суперзвездой своей эпохи, ей рукоплескал даже Каннский кинофестиваль.

Актриса много снималась, но все роли казались ей однотипными — эти переживания Извицкая стирала с помощью алкоголя.

Ее “увлечение” поощрял и муж Эдуард Бредун, который в самый неожиданный момент оставил Изольду ради ее подруги.

В марте 1971 года тело звезды нашли в ее квартире: причиной смерти стали затяжной алкоголизм и голодание.