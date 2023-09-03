Детство и юность Сергея Мавроди

Отец был рабочим-монтажником, мать — Валентина Федоровна — инженером-экономистом, она родилась во Владимирской области.

Сергей родился с врожденной болезнью — двусторонним пороком сердца, врачи считали, что он не доживет и до совершеннолетия.

В школе Сергей учился средне, получая то отличные оценки, то «двойки», ни один предмет его особенно не захватил.

С детства он обладал невероятной памятью, что помогало ему легко учить любые отрывки и стихотворения на литературе и даже участвовать в олимпиадах по физике и математике.

Мавроди был активным ребенком, несмотря на страшный диагноз. Из-за этого, по собственным воспоминаниям Сергея, он умудрился получить 12 сотрясений мозга, все — в школьные годы.

Увлекался аквариумистикой, хорошо рисовал и даже ходил в художественную школу. Окончив 35-ю среднюю школу, в 1972 году Мавроди решил поступить в Московский физико-технический институт, но завалил единственный экзамен — благодаря олимпиадному прошлому, ему нужно было сдать на «отлично» только физику письменно.

Сергей все сделал правильно, но ошибся в числах и получил «тройку», после чего на следующие экзамены не пришел и забрал документы.

Зато удача улыбнулась ему в другом вузе — Мавроди с легкостью поступил в Московский институт электронного машиностроения на факультет «Прикладная математика».

Он успешно осваивал программу, но на лекции приходил редко. В те годы его захватили шахматы, покер и самбо, единоборству он уделял время куда охотнее. В результате студент стал чемпионом Москвы в абсолютной весовой категории, но спортивную карьеру продолжать не стал, так как это потребовало бы многих усилий и времени.

В самом начале 80-х Сергей едва не угодил в тюрьму. Он впервые решил попробовать себя в роли предпринимателя и начал продавать товар собственного изготовления — пиратские видео- и аудиозаписи.

Среди его покупателей были студенты вуза и даже преподаватели.

Видимо, в 1983-м кто-то сдал Мавроди милиции, его судили, но ограничились условным сроком благодаря изменению законодательства СССР за время, пока он отбывал арест в 10 суток.