В Британии поймали маньяка-живодера, который охотился за кошками

Преступник выбирал в качестве жертв домашних кошек и котов. Первым в числе пострадавших оказался кот Алистер, у которого обнаружили глубокий порез в области шеи, покушение произошло возле дома питомца.
Ветеринары смогли его спасти, но хозяева изрядно потратились на лечение - отдали 2,5 тысячи фунтов, это более 300 тыс. российских рублей. Позже выяснилось, что эта жертва не единственная, их гораздо больше.
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Сначала никто не заподозрил попытку нападения, хозяева решили, что кот поранился сам о торчащий гвоздь или осколок стекла.
Когда случились новые похожие инциденты, стало понятно, что это не случайные совпадения. Все преступления совершались недалеко от места первого нападения.
Всех жертв находили с резаными ранами, обычно в области шеи. Владельцы котов забили тревогу, но полиция не хотела заниматься этим.
Первыми на след убийцы котов напали хозяева девятимесячного Хендрикса, который не выжил после нападения. Они прошли по кровавому следу, оставленному котом.
Он вел к соседскому дому, там тоже недавно был найден мертвый кот. Алан Леви, сосед, установил во дворе дома камеру, с его разрешения все последние видеозаписи были просмотрены.
Так был обнаружен мужчина, который охотился за животными. С этими доказательствами владельцы убитых котов пошли в полицию.
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Однако по записи опознать живодера не получилось, но было ясно, что все преступления происходят в одном районе и примерно в одно время.
Владелец камеры установил наблюдение за домом, и вскоре заметил преступника уже в режиме реального времени.
Алан Леви срочно вызвал сотрудников полиции, живодера арестовали. Им оказался 54-летний Стив Буке, который ранее был моряком Королевского флота, сейчас он работал в охране.
Дом преступника обыскали, там обнаружили орудие убийства со следами ДНК животных, на мобильном телефоне хранились фотографии убитых кошек.
В истории браузера обнаружился нездоровый интерес владельца устройства к теме издевательств над животными, в частности его привлекали эпизоды расправы над кошками с участием собак.
Когда мужчина был задержан, убийства домашних питомцев прекратились. Преступника обвинили в 16 нападениях на кошек и в хранении холодного оружия.
Выжили только семь животных, кроме того, предполагается, что в реальности жертвы было гораздо больше.
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Маньяк не признал свою вину, поэтому мотивы зверских преступлений так и остались загадкой.
Убийца же утверждал, что очень хорошо относится к животным, нож, по словам живодера, он просто нашел. Присяжные признали Буке виновным, не смотря на все его протесты.
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