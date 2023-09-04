В Британии поймали маньяка-живодера, который охотился за кошками

Сначала никто не заподозрил попытку нападения, хозяева решили, что кот поранился сам о торчащий гвоздь или осколок стекла.

Когда случились новые похожие инциденты, стало понятно, что это не случайные совпадения. Все преступления совершались недалеко от места первого нападения.

Всех жертв находили с резаными ранами, обычно в области шеи. Владельцы котов забили тревогу, но полиция не хотела заниматься этим.

Первыми на след убийцы котов напали хозяева девятимесячного Хендрикса, который не выжил после нападения. Они прошли по кровавому следу, оставленному котом.

Он вел к соседскому дому, там тоже недавно был найден мертвый кот. Алан Леви, сосед, установил во дворе дома камеру, с его разрешения все последние видеозаписи были просмотрены.

Так был обнаружен мужчина, который охотился за животными. С этими доказательствами владельцы убитых котов пошли в полицию.