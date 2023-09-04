Какую рыбу любили вожди СССР: Сталин, Ленин, Хрущев и Брежнев

Владимир Ильич Ульянов (затем сменивший фамилию на Ленин) - это лидер революции, после которой коммунисты пришли к власти в России.

О нем ного чего известно, включая и привычки дедушки Ленина в еде. Он просто обожал рыбу, но далеко не всю. Особой популярностью в рационе Ленина пользовались лососевые рыбы. Также он испытывал страсть к копченой рыбе с хлебом. Это был его любимый бутерброд.

Преемник Ленина на посту главы Советского Союза, Иосиф Сталин (он же Джугашвили) всегда любил вкусно и много поесть, не смотря на свой не очень большой рост.

В топе рациона отца советской нации стояла рыба, да и вообще он обожал морепродукты. Именно при Сталине вся верхушка коммунистической партии начала есть сырую рыбу.

Да, такие вот своеобразные сашими были в СССР. Однажды он ошарашил наркома снабжения и пищевой промышленности.

Ему резко захотелось поесть нельмы. Нельмы и ставшая родной для многих селедка - это одни из любимых блюд вождя. Он мог есть рыбу практически в любом виде: вареную, копченую, соленую

Никита Сергеевич Хрущев. развенчавший культ личности Сталина, был в чем-то на него похож - он очень любил морепродукты.

В целом, его вкусовые привычки были не совсем обычными для советского человека. По приказу "махателя тапком" в меню кремлевской столовой появились экзотические продукты и добавить больше видов рыбы и других морепродуктов.

Добавили в меню больше блюд из форели и семги. Конечно, о уже традиционных нельме и щуке не могли забыть. Хрущем ввел моду на тушеную, маринованную, фаршированную рыбу.

Брежнев, как и все остальные лидеры Союза, никогда не испытывал нехватки каких-любо продуктов на своем столе.

Хотя в стране в то время люди часами стояли в очередях. Брежнев частенько угощался черной и красной икрой, а также заграничной рыбой.

Однако, он особо любил "своих" судака, сома и налима. Рыбу Брежнев ел очень осторожно, так как в молодости он чуть не умер из-за того, что поперхнулся косточкой. С тех пор он ел только очищенную от костей рыбу.