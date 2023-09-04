Какие особенности Финляндии настораживают русских эмигрантов

Сначала нужно отметить, что страна располагает довольно большой площадью с полезными ресурсами и природными заповедниками, а на территории постоянно проживает только 5,5 миллионов человек, что делает эту страну еще больше привлекательной для помещения и проживания — небольшая плотность населения и неописуемая красота мест.

Средний доход финна составляет около 3 000 евро в месяц. Стоит отметить, что Финляндия, являясь страной-членом Европейского союза, имеет большой авторитет в Европе, а многие товары, производящиеся здесь, пользуются огромной популярностью во всем мире.

Несмотря на то, что Финляндия не принимает участие в международных вооруженных конфликта, в стране есть армия, которая направлена на поддержание порядка в стране наравне с полицией.

Кстати, полиция в стране патрулирует улицы буквально на каждом углу, а кроме того в Финляндии есть специальные службы, контролирующие жизнь граждан и, это первое, что настораживает приезжающих русских.

Кроме того, русскому сложно понять «скрытность души» финского народа в том смысле, что внутри семьи они делятся буквально всем, но нормальное общение не распространяете даже на соседей, не говоря уже о внешнем радушии. Эта скрытность объясняется как раз уровнем дохода.

Дело в том, что по стране средняя зарплата примерно у всех одинаковая и, когда сосед или приятель покупает дорогостоящий автомобиль, который не по карману «средней зарплаты», то к нему сразу возникают вопросы.

Таким образом, финны предпочитают минимум контактировать, чем рассказывать, что откуда и как получили.