Остров Науру: от богатой страны до нищеты

12:46 2023-09-04

Науру стало жертвой своего же богатства. Природа острова была полностью опустошена, местные растения и животные были вытеснены, а сам остров превратился в пустыню.

В середине 1990-х годов мировые цены на фосфаты, на которых остров и делал свой успех, рухнули, и науруанская экономика начала кардинально сокращаться. Дополнительные источники доходов иссякли, а правительство продолжало тратить деньги бездумно.

Естественно, кризис не мог не затронуть образование и медицину. Ранее государство оплачивало образование за границей для своих граждан, но теперь средства на это не были. Медицинское обслуживание стало просто недоступным для большинства населения.

Кризис наступил, и Науру оказался на грани банкротства. В 2001 году репутация страны была так плоха, что никакой залоговый фонд не хотел давать ей кредиты. Вскоре стало ясно, что Науру неспособна отплатить свои долги, и страна объявила дефолт.

Сегодня Науру всё еще справляется с последствиями этого кризиса. Экономика острова остается слабой и зависимой от иностранных помощи. Но все надежды не потеряны - Науру активно работает над развитием туризма и внешнего инвестирования, чтобы восстановить свою экономику и вернуться к процветанию.

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    Пока Науру было в состоянии принимать беженцев, это была прибыльная сфера, но в 2018 году Австралия закрыла свою иммиграционную программу, и островитяне потеряли этот источник дохода.

    Науру также получает некоторую помощь от Австралии в рамках соглашения о региональной обработке беженцев. Согласно этому соглашению, Австралия переселяет беженцев на Науру и предоставляет финансовую помощь стране.

    Однако это соглашение вызывает недовольство части науруанцев, которые считают, что страна стала практически захвачена Австралией и теряет свою независимость

    История Республики Науру служит уроком для других стран, которые слишком зависят от добычи природных ресурсов. Она напоминает о необходимости развивать другие отрасли экономики, инвестировать в образование и развитие туризма, чтобы гарантировать стабильность и процветание на долгие годы.

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