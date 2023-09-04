Остров Науру: от богатой страны до нищеты

В середине 1990-х годов мировые цены на фосфаты, на которых остров и делал свой успех, рухнули, и науруанская экономика начала кардинально сокращаться. Дополнительные источники доходов иссякли, а правительство продолжало тратить деньги бездумно.

Естественно, кризис не мог не затронуть образование и медицину. Ранее государство оплачивало образование за границей для своих граждан, но теперь средства на это не были. Медицинское обслуживание стало просто недоступным для большинства населения.

Кризис наступил, и Науру оказался на грани банкротства. В 2001 году репутация страны была так плоха, что никакой залоговый фонд не хотел давать ей кредиты. Вскоре стало ясно, что Науру неспособна отплатить свои долги, и страна объявила дефолт.

Сегодня Науру всё еще справляется с последствиями этого кризиса. Экономика острова остается слабой и зависимой от иностранных помощи. Но все надежды не потеряны - Науру активно работает над развитием туризма и внешнего инвестирования, чтобы восстановить свою экономику и вернуться к процветанию.