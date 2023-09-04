Рыбалка в Карелии, водоемы и улов

Разнообразие Рыбы в Карелии В Карелии обитает более 60 видов рыб, включая форель, лосось, щуку, леща, судака, окуня, плотву, ряпушку, сига, налима, хариуса, язя и еще множество других.

При подготовке к рыбалке на лодке не забывайте о спасательных жилетах, так как погода в Карелии может быть непредсказуемой, и внезапные ветры и волны могут вас застать врасплох.

Лучшие Места для Рыбалки:

Сямозеро на юге Карелии - отличное место для ловли щуки, окуня и леща.

Ладожское озеро - здесь можно успешно поймать лосося.

Онежское озеро - рыбалка круглый год, особенно в зимний период.

Пяозеро - здесь можно найти крупную щуку и кумжу, хариуса и сига.

Летняя и Зимняя Рыбалка:

Летняя рыбалка начинается с мая и продолжается до октября, с пиком активности с июля по октябрь. Спиннинг и блесны являются отличными снастями, а черви - идеальной приманкой. В жаркую погоду рыба может быть менее активной.

Зимняя рыбалка доступна с января, с пиком активности в марте и апреле. Укрепившись на прочном льду, вы можете ловить окуня, щуку, плотву и леща. Учтите, что рыба предпочитает ямы при прохладной погоде.