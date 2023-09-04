Причуды Мао Цзэдуна: какие странные привычки Великого кормчего не перестают удивлять и сегодня

Китайский лидер Мао Цзэдун - личность неординарная и противоречивая. Одни называют его диктатором и убийцей, а другие считают гением. Как и многие лругие правители, основатель КНР имел «странности». Какие именно?

Ел когда хотел и много

Режима в питании у Мао Цзэдуна не было: понятий «завтрака», «обеда», «ужина» для него не существовало. Лидер Поднебесной ел, когда хотел. Если не было аппетита, мог голодать сутки. А если охватывал голод, тогда ел очень много, и во время трапезы любил находиться в одиночестве.

К слову, во время приема пищи часто пренебрегал столовыми приборами: считал их бесполезными. Нередко ел прямо в постели.

Любитель острого

Не исключено, что следствием странного режима питания стали запоры, и в целом Мао Цзэдун страдал от проблем с кишечником. Он мог часами сидеть в туалетной комнате и не отрываться при этом от любимого занятия – чтения.

Если вождя крепило, приближенные ставили ему клизму за клизмой. Кроме того, Мао без конца ел острый перец, потому что верил, будто этот продукт помогает от запоров.

Кстати, особенно от такой пикантной проблемы Цзэдун страдал в период визита в СССР, когда китайскому гостю пришлось около месяца прожить на Подмосковной государственной даче.

Там не было привычного для него традиционного китайского унитаза, который позволял справлять нужду сидя на четвереньках. Подаваемые блюда ему тоже не очень нравились.

Зубы «чистил» чаем

Современники Мао заметили, что китайский вождь практически не чистил зубы. По словам его личного врача Ли Чжисуя, пасте и щетке он предпочитал листья зеленого чая. Как и его предки, жевал их, полагая, что манипуляция помогает очистить зубы.

Великий кормчий при этом приводил пример с тигром: дескать, хищник никогда зубы не чистит, но они у него острые.

В последние годы жизни Мао стал пренебрегать гигиеной, полагая, что при его колоссальной занятости мыться вовсе необязательно. Он позволял только обтирать свое тело влажными полотенцами.

Нередко такую манипуляцию проводили во время работы кормчего за письменным столом.

Одежду снашивал до дыр

Мао любил старые вещи, не любил с ними расставаться. Скажем, он много лет носил только две любимые пижамы - обе были очень старые, потому обслуге приходилось латать их.

То же касается и обуви. Приближенные вспоминали, что Мао не надевал новые ботинки сразу: их для начала должен был разносить телохранитель. А надев, не снимал до тех пор, пока обувь не развалится.

Не мог уснуть

Мао страдал от бессонницы, ему удавалось уснуть лишь под утро, поэтому зачастую был вынужден просыпаться поздно. В среднем он спал по 4-5 часов, но иногда так был увлечен работой, что глаз не смыкал пару суток, но потом мог проспать 10-12 часов подряд.

Когда его проблему пешили с помощью снотворных, Мао назвал их величайшим изобретением человечества.

Имел вредные привычки

По рассказам современников, китайский вождь много курил, был не прочь и выпить. Он также любил крепкий чай и поглощал его в больших количествах.

Двигался вождь мало, даже пешие прогулки не любил. Но по субботам иногда был не прочь потанцевать.

Странные поступки

О любвеобильности лидера КНР ходило много слухов. Якобы Мао предпочитал связь с невинными девушками, но и от внимания опытных дам тоже не отказывался.

А возрасте 63 лет китайский вождь совершил абсолютно безумный для пожилого мужчины поступок: переплыл реку Чжуцзян. Врача при этом заставил плыть рядом. Вода была очень грязной и мутной, попадались фрагменты фекалий, но китайского лидера это совсем не беспокоило.

В итоге Мало преодолел 10 километров и заявил, что теперь готов на более длительные заплывы.

Умер Мао Цзэдун в 82 года - после 2-х инфарктов.