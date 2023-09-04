Шутка, которая могла бы посадить Казанову за решетку

14:39 2023-09-04

Джакомо Джованни Казанова известен тем, что любил остро шутить и обожал дам. Но за одну из шуток его чуть не посадили в тюрьму.

Жизнь Джакомо Джованни Казанова, рожденного 2 апреля 1725 года в Венеции, была полна загадок и приключений. Он был известен своими двумя страстями - карточными играми и женщинами. Казанова был юмористом, всегда готовым пошутить над своими друзьями и знакомыми, хотя некоторые из его шуток могли быть довольно безжалостными.

Биография Казановы до сих пор остается полна тайн и загадок. Его приключения и любовные истории остаются темой интереса и спекуляций. Казанова известен как легендарный любовник и последователь эротического искусства, но исторические факты его жизни остаются размытыми.

Несмотря на все загадки, Джакомо Джованни Казанова оставил след в истории как символ плейбоя и свободной любви. Его жизнь стала основой для многих литературных и художественных работ, которые до сих пор захватывают воображение людей.

Летом 1747 года в Падуе Казанова подружился с группой молодых аристократов, с которыми часто проводил время. Они любили подшучивать друг над другом, и условием игры было, чтобы жертва шутки смеялась над собой вместе со всеми.

 

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    В один момент Казанова был жертвой шутки, он провалился в тину и едва не утонул. Он решил отомстить обидчику, даже если это был его близкий друг.

    Однажды ночью Казанова похитил свежий труп крестьянина и отрубил его руку. Затем он прокрался к спящему другу и потянул с него одеяло. Обидчик проснулся и схватил шутника за руку, но увидев мертвую руку, потерял рассудок.

    Оба инцидента были заявлены в полицию, и Казанове не оставалось другого выбора, кроме как бежать с родины. Именно здесь заканчивается последняя достоверно известная информация о жизни Джакомо Джованни Казанова.