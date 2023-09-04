Шутка, которая могла бы посадить Казанову за решетку

Жизнь Джакомо Джованни Казанова, рожденного 2 апреля 1725 года в Венеции, была полна загадок и приключений. Он был известен своими двумя страстями - карточными играми и женщинами. Казанова был юмористом, всегда готовым пошутить над своими друзьями и знакомыми, хотя некоторые из его шуток могли быть довольно безжалостными.

Биография Казановы до сих пор остается полна тайн и загадок. Его приключения и любовные истории остаются темой интереса и спекуляций. Казанова известен как легендарный любовник и последователь эротического искусства, но исторические факты его жизни остаются размытыми.

Несмотря на все загадки, Джакомо Джованни Казанова оставил след в истории как символ плейбоя и свободной любви. Его жизнь стала основой для многих литературных и художественных работ, которые до сих пор захватывают воображение людей.

Летом 1747 года в Падуе Казанова подружился с группой молодых аристократов, с которыми часто проводил время. Они любили подшучивать друг над другом, и условием игры было, чтобы жертва шутки смеялась над собой вместе со всеми.