Ловля окуня ранней весной, где искать

Опираясь на опыт и рассказы этих экспертов, можно выявить паттерны поведения окуня в это время года. Зная их, вы сможете легче найти места, где окунь активен ранней весной.

Основные места для ловли окуня в раннюю весну

В это время окунь начинает свой преднерестовый период. В замкнутых водоемах, стоит обратить внимание на устья рек и водотоков, в которые он заходит перед нерестом. Здесь он активно кормится и может клюнуть на практически любую приманку. Это время, когда можно поймать крупных горбачей. Окунь не удаляется далеко от устьев рек в этот период.

В реках стоит искать места, где русло перегораживают мосты, шлюзы или плотины. Окунь, двигаясь вверх по течению, обычно останавливается у таких преград.

Ловля окуня в раннюю весну предоставляет уникальную возможность поймать крупных хищников.