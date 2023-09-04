Булгаков не хотел иметь детей из-за его зависимости

15:30 2023-09-04

Михаил Булгаков был не только писателем, но и земским доктором. Однажды он заразился страшной болезнью. Как раз она и сыграла роль в нежелании иметь детей.

Михаил Булгаков, известный писатель, имел медицинское образование и работал врачом после окончания Киевского университета. Врачебная профессия играла важную роль в его жизни и, возможно, повлияла на некоторые аспекты его литературного творчества.

Одна из историй, связанных с Булгаковым врачебным опытом, рассказывает о том, как он был вынужден самостоятельно бороться с дифтерией у больного мальчика из-за отсутствия необходимых препаратов и инструментов в больнице.

Чтобы спасти жизнь ребенка, Булгаков был вынужден отсасывать дифтерийные пленки через трубку прямо из его горла. Однако это привело к заражению и аллергической реакции на антидифтерийную сыворотку, которая вызвала сильную сыпь и зуд по всему телу писателя.

Страдая от болей и зуда, Булгаков не мог больше выдерживать и пришлось обратиться к своей жене за помощью. Ему был сделан укол морфия, который существенно облегчил его страдания. Однако это привело к зависимости от наркотика, и Булгакову пришлось принимать морфий ежедневно.

  • Изображение статьи

    Именно этому опыту и зависимости от морфия Булгаков посвятил свою повесть "Морфий". В этом произведении он рассматривает пагубные последствия наркотической зависимости и освещает тему наркомании с медицинской точки зрения

    В отношении детей, у Булгакова и его жены не было собственных детей. Однако это не мешало ему общаться с детьми и проявлять к ним интерес и любовь.

    По одному из свидетельств, Булгаков выразил свои опасения относительно рождения детей, опасаясь передать им какие-либо физические или психические проблемы из-за своей зависимости от морфия.

    Это может объяснить его решение не иметь детей и побуждать его к ответственному отношению к потенциальным последствиям его личных проблем.

Показать следующие комментарии
Фото