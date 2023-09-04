Ученый прожил в стае лесных волков два года и раскрыл секреты хищников

Известный всем Маугли,выращенный волками, - далеко не единственный пример такого рода героев в литературе. Подобный опыт был также у Тарзана, Рема и Ромула.

Есть немало и других легенд о людях, которые выросли вместе дикими животными. Но существовали и реальные граждане, которые провели не один год вместе с дикими зверьми. Один из них - доктор биологических наук Ясон Бадридзе.

Ученый из Горгистана

Бадридзе родился в столице Грузии - Тбилиси. Грузия, к слову, известна также, как Горгистан - в переводе это звучит, как "страна волков". Ясон в конце 1960-х годов окончил биофакультет Тбилисского госуниверситета и начал работу в Институте физиологии АН Грузинской ССР.

Именно в этот период исследователь проявил интерес к волкам и стал изучать их поведение.

Враги животноводства

Этология (наука, которая изучает генетически обусловленное поведение животных) в СССР считалась лженаукой. А волков причисляли к главным врагам советского животноводства. Потому об официальном изучении их «изнутри» даже речи быть не могло.

Тем не менее, ученый по собственному почину решился на опасный эксперимент: он решил наладить личный контакт с дикми волками. Бадридзе в 1974-м году договорился с лесниками Боржомского заповедника, чтобы те не трогали обитающее там семейство волков, с которым решил «подружиться».

С волками жить

Ясон вначале тщательно изучил волчьи тропы, маршруты, стоянки, ночлеги - всю территорию, где дикие звери жили и охотились. На втором этапе приучил животных к запаху человека. Для этого ученый покидал на тропинках куски одежды - чтобы волки постепенно привыкли к его запаху.

Затем стал класть на одежду мясо - чтобы «подружиться» с животными.

По прошествии определенного времени решил «представиться» волкам. С этой целью однажды появился перед ними на тропе. Как ни странно, волк и его беременная волчица, которые искали логово для рождения и воспитания своего потомства, ученого не тронули.

Самец подошел к человеку, обнюхал его, потом фыркнул, признав «своего». Бадридзе после этого органично «влился» в волчью стаю: он ходил с ними по лесу, спал. Даже охотился!

Социальная структура

Два года жизни в стае волков показали: это очень жестко структурированная ячейка, у которой есть свои правила и нормы. Волки, как выяснилось, не являются абсолютно агрессивными и дикими животными, они внутри своего круга довольно социализированы.

Животные активно между собой общаются, защищают молодых волчат, заботятся о старых. А очень агрессивных животных - изгоняют из стаи.

Ясон стал для семейства волков настолько своим, что те не только позволяли ему участвовать в охоте, но также делились добычей. Когда исследователь поранил ногу и «отлеживался», волки ему приносили мясо.

Однажды они даже защитили ученого от нападения дикого медведя, хотя обычно предпочитают не вступать с косолапым в схватку.

«Выйдя из леса», Ясон Бадридзе защитил кандидатскую, а потом докторскую диссертации, основанные на беспрецедентном эксперименте. Сейчас Ясон Константинович является одним из самых авторитетных в мире специалистом по волкам.