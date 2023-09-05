Витамин D не снижает риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний

Как выяснилось, этот витамин не снижает риск заболевания раком или появления проблем с сердечно-сосудистой системой, хотя ранее считалось иначе.

Учёные из Финляндии выяснили, что витамин D не способен снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний или онкологии.

Для этого специалисты провели подконтрольные исследования, набрав участников, принимающих витамин D длительное время.

Как оказалось, данный витамин не обнаруживает взаимосвязи между его употреблением человеком и снижением риска манифестации проблем с сердцем или раковых заболеваний.

Однако финские учёные доказали, что витамин D помогает человеку усваивать кальций, что делает кости принимающего биодобавку крепче. Также витамин D улучшает функционирование мышц и нервов.