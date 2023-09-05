Житель Индии завещал все свое имущество двум слонам

50-летний индиец Ахтар Имам завещал большую часть своих владений двум слонам, которые когда-то спасли его от преступников.

Животные с кличками Жемчужина и Королева станут хозяевами двух с половиной гектар земли. Имам объяснил свое решение тем, что слоны его семья, а он не хочет оставлять их ни с чем после своей смерти.

«Я не хочу, чтобы мои слоны столкнулись с судьбой осиротевших или брошенных животных, которые умирают на улицах из-за отсутствия должного ухода».

Мужчина воспитывает слонов с самого рождения. Сейчас им 15 и 20 лет.

В прошлом году в дом Имама ночью забрались преступники, но слоны подняли шум и всех спасли.

«Когда я открыл дверь, чтобы понять, почему слоны трубят, я увидел, что они преследуют преступников. Я жив благодаря моим слонам, которые выступили моими телохранителями».