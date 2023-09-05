Вот на каких покрышках автомобиль SSC Tuatara разогнался до 532 км/ч

Так, изначально сообщалось, что гиперкар развил в пределе 532,93 км/ч на заводских шинах. Но что это за чудо-покрышки, способные выдержать такую нагрузку.

Нашим французским коллегам удалось выяснить: на рекордном SSC Tuatara стояли хорошо известные в спортивных кругах Michelin Pilot Sport Cup 2.

Любопытно, что Bugatti в свое время тоже обращалась за поддержкой к французской шинной компании.

И в результате Chiron обули в специальные покрышки, изготовленные исключительно для рекордных заездов. Поговаривают, цена комплекта составила 40 000 евро (порядка 3,6 миллиона рублей).

При этом SSC Tuatara лишили подобной привилегии. Утверждается, что на диски американской машины смонтировали совершенно серийную резину. Точно такую получат покупатели всех 100 гиперкаров, запланированных к сборке.

И все же некоторую хитрость инженеры себе позволили. Накачали шины не воздухом, а чистым азотом, который стабильнее держит давление и сокращает риск разрыва покрышки от перегрева.