Уникальные факты о самолетах, о которых мало кто задумывается

Мысль о том, что двигатель может отказать в полете, очень неприятна, но нужно знать: каждый современный пассажирский лайнер может безопасно летать только с одним двигателем.

Такая работа, безусловно, делает самолет менее экономичным по расходу топлива и сокращает дальность полета, но для таких ситуаций проводятся специальные тесты и испытания.

Курение в самолетах запретили еще в 2000 году, но пассажиры замечают, что в самолетных туалетах до сих пор есть пепельницы.

Причина в том, что, несмотря на политику запрета курения и множество вывешенных на видном месте табличек «Не курить», в какой-то момент курильщик возьмет, да и решит закурить сигарету в самолете.

Есть надежда, что если кто-то нарушит правила, он сделает это в относительно ограниченном пространстве туалета и выбросит окурок в безопасное место ― в пепельницу, а не в мусорный ящик с салфетками, где это может привести к возгоранию.

Те белые линии, которые самолеты оставляют в небе, — это просто следы конденсата. Отсюда и их техническое название «инверсионный след».

Двигатели самолетов в процессе работы выделяют водяной пар.

Когда этот горячий пар из выхлопных газов попадает в более прохладный воздух верхних слоев атмосферы, он создает знакомые нам пухлые белые линии на небе.