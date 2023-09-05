Факты об алкогольных напитках, которые способны удивить

Принято полагать, что степень устойчивости к алкоголю напрямую зависит от массы тела. Но это далеко не так! Люди с избыточной массой тела пьянеют намного выраженнее, нежели те, у кого с весом всё в порядке.

Единственным противоядием при отравлении метиловым спиртом считается этиловый спирт. Последний способен связать и вывести отправляющие компоненты, образующиеся в результате распада яда. Всего одна стопка водки способна спасти человеку жизнь до того, как ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

В составе овощей и фруктов есть незначительное количество алкоголя. Кроме того, в некоторых напитках он содержится в небольших дозах, в частности в кефире и квасе. И это несмотря на то, что они считаются безалкогольными.

Напиток, вокруг которого всегда очень много мифов - это абсент. О его влиянии на организм человека говорят разное. Он может вызывать галлюцинации, стать стимулом творчества и даже изменять характер. Но почему так происходит, никто не знает.

Этиловый спирт сам по себе не склонен вызывать аллергические реакции, а вот усиливать действия различных веществ способен. Именно поэтому его нельзя употреблять на фоне приёма лекарств.

Крайне популярный джин-тоник появился на свет не случайно. Его придумали английские солдаты, которым пришлось бороться с малярией посредством хинина. А поскольку это вещество было очень горьким, они разбавляли его джином.