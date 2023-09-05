Наиболее актуальные и вкусные рецепты приготовления шашлыка, с которыми справится любой

На кефире из свинного окорока:

Понадобится 1,5-1,7 килограмма свиного окорока, три крупные луковицы, 5-7 листочков лаврового листа, 15-20 гр. крупной соли, 10 гр. сушеной петрушки, 5-8 горошин душистого перца, литр кефира.

Возьмите удобную емкость под шашлык. Налейте на дно 200 мл. кефира, порубите кольцами одну луковицу. На широкую тарелку высыпаем приправы, соль. Режем небольшими кубиками свинину.

Обкатываем кусочки мяса на тарелке с приправами. Небольшими порциями кладем мясо в емкость слоями. При этом каждый новый слой заливаем кефиром, бросаем луковые кольца и листочки лаврового листа.

В завершении необходимо немного утрамбовать мясо, чтобы оно скрылось под слоем кефира. Выдержать мясо в теплом месте 8-10 часов перед приготовлением.

Пожалуй, это самый лучший рецепт шашлыка из свинины, потому что готовое мясо очень нежное и сочное.



Шашлык с киви из свинной шеи:

Берем 1,5-1,6 килограмма шеи свинины, 6 крупных плодов киви, 8-10 гр. свежей петрушки, две луковицы, 5 гр. паприки, 10-12 гр. морской соли.

Режем мясо в емкость для шашлыка. Очищаем киви от кожуры, давим его руками до состояния однородной каши.

Мелко рубим петрушку, лук тонкими кольцами, добавляем оставшиеся компоненты. Тщательно все перемешиваем.

Даем постоять 20-25 минут, жарим. Это самый быстрый рецепт шашлыка на скорую руку.



На минералке из любой части свинины:

Понадобятся килограмм свинины, одна луковица, 3 горошины черного перца, 5 гр. зиры, 5 гр. кориандра, пара веточек укропа, 3 гр. соли, 1,5-2 литра минеральной воды. Берем трехлитровую банку.

В нее бросаем порезанное мясо, лук, приправы, соль. Заливаем до краев минеральной водой, закрываем герметичной крышкой. Хорошо взбалтываем. Оставляем постоять четверть часа.

Сливаем воду, жарим мясо. Это самый простой рецепт шашлыка, но очень вкусный.



В собственном соку из свинной лопатки:

Для приготовления нужны 1,5-1,8 килограмма свиной лопатки, 5 крупных луковиц, 10 гр. соли, 6 гр. черного перца, 100 мл. оливкового масла.

Порезать мясо небольшими кусками, лук натереть на терке, добавить приправы. Смешать все вместе, залить маслом, перемешать.

Дать настояться 1,5-2 часа. Этот рецепт шашлыка из свинины не займет много времени и при этом очень вкусный.



На вине из свиного карбонада:

Подготовьте 1,6-1,8 килограмма свиного карбонада, 400 мл. красного вина, 7 гр. паприки, 4 грамма кориандра, 3 гр. гвоздики, 1 лимон, 20 гр. соли.

Режем мясо на небольшие кусочки, обсыпаем специями, солью, колечками лимона с кожурой. Заливаем все компоненты подогретым вином.

Оставляем настаиваться на 2-3 часа.



На йогурте из телятины:

Возьмите килограмм телятины(оптимально шею или вырезку), пол-литра нейтрального йогурта, 2 луковицы, 2-4 зубчика чеснока, 10-12 гр. соли, 5-7 гр. порошка черного перца, один лайм.

Порезать мясо кусочками удобными для насаживания. Обсыпать его приправами, солью, дольками чеснока, луком, колечками лайма.

Оставить постоять на час. Залить мясо йогуртом, слегка помассировать его руками, чтобы маринад лучше впитался. Оставить настаиваться на 5-6 часов.



Куриный шашлык из бедра:

Взять 1,2 килограмма куриного бедра, одну луковицу, 100 гр. сыра, 10 гр. соли, цедру трех лимонов.

Порезать мясо подходящими ломтиками, обсыпать его специями и солью, цедрой, добавить тертый сыр. Перемешать компоненты, подождать пару часов, пока маринад впитается.

Такой рецепт шашлыка из курицы очень легко готовится, а мясо получается нежное.



Куриный шашлык из грудки:

Берем 1,5 килограмма куриной грудки.

Режем ее на кусочки. Прибавляем 14 гр. соли, 4 гр. сушеного укропа, цедру трех протертых помидоров и двух чесночных зубчиков, 3 столовые ложки майонеза, 1 столовую ложку оливкового масла.

Оставляем на 40-50 минут настояться.



Шашлык из филе бедер индейки:

Для приготовления взять 1,2 килограмма филе бедра индейки, 2 луковицы, 10 гр. горчицы, 200 мл. ряженки, 50 мл. соевого соуса.

Сначала смешать все жидкие компоненты и специи, оставить их на 15-20 минут. Порезать кубиками мясо индейки.

Добавить к мясу маринад, перемешать его.

Подождать еще 2-3 часа перед приготовлением.



Рецепт шашлыка из баранины:

Возьмите один килограмм баранины, пол-литра темного пива, 2 луковицы, 5-6 горошин перца, 5 листочков черной смородины, 10 листочков лаврового листа, 14 гр. соли.

Разделываем баранину на маленькие куски, добавляем все компоненты кроме пива.

Несколько минут тщательно мнем руками мясо, чтобы все впиталось.

Добавляем пиво, ждем 6-8 часов пока маринад впитается, чтобы мясо стало мягким и нежным.