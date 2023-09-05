Выращивание баклажанов — советы, вопросы и ответы

Какие почвы подходят для выращивания баклажанов: С нейтральной кислотностью, легкие супесчаные почвы, суглинок, предварительно заправленные плодородным перегноем.

Учитывая, что баклажаны весьма теплолюбивы и при температуре ниже +20 °С плохо опыляются, место выбирают хорошо освещенное, возможно, на южных склонах. Согласно правилам севооборота, предшественниками не должны выступать все пасленовые — томаты, картофель, перец, не желательны и ягодные. Оптимальным выбором станут бобовые, бахчевые, капуста, огурцы, зелень.

Как подготовить грунт?

— При подготовки плантации под осеннюю перекопку вносят органику, азотно-минеральный комплекс — мочевину, суперфосфат, сернокислый калий.

— Для подготовки песчаного грунта, чересчур легкого для данной культуры, осенью под перекопку вносят торф, глинистую землю.

— Чтобы улучшить дренажные функции суглинка и обогатить его, вносят торф и перегной, речной песок.

— При подготовке плантации осенью вносят свежий коровяк, птичий помет, весной — перепревший навоз, азотно-минеральный комплекс NPK, поскольку свежая органика стимулирует рост надземной части растения в ущерб завязи и плодообразованию.

Как подготовить семена:

Определившись с выбором сорта — а выбирать следует сорта, обращая внимание не только на урожайность, но и на сроки созревания, при покупке семян стоит обратить внимание на сроки годности. Всхожесть семена баклажанов сохраняют 3-4 года.

Кроме того, посевной материал в розничные сети поступает после обработки фунгицидами — такие семена замачивать в марганцовке, как и использовать прочие домашние методы «протравливания», не следует. А проверить посадочный материал на всхожесть необходимо.

Семена на 24 часа заворачивают в смоченную в растворе нитрата калия и дистиллированной воды салфетку, оставляют в теплом месте на 18-20 часов, после помещают в смоченную обычной водой марлю либо плотную ткань. Всхожими можно считать семена, у которых образовались семядоли и развитый корешок. Если из проращиваемого материала пригодны более 60% — семена можно использовать.

Чтобы ускорить развитие сеянцев, для замачивания семян можно использовать биологические стимуляторы роста, к примеру, Эпин, Циркон, Биоглобин и прочие.

Перед посадкой семена проращивают: после замачивания в стимуляторе роста, заворачивают в хорошо смоченную мягкую ткань либо марлю, оставляют в теплом месте на 3-4 дня. Пакет с семенами удобно выложить на блюдце и периодически смачивать, чтобы не допустить пересыхания.

Климат основной части России, север Белоруссии, большая часть Украины считается зоной рискованного земледелия для «синеньких». Благоприятными для произрастания стали южные регионы, с их ранней весной и летом без зноя и засухи.

Тем не менее, повсеместно практикуют выращивание культуры рассадным методом — и для спасения сеянцев от возвратного заморозка и холодов, и для получения раннего урожая.

Ввиду того, что вегетационный период культуры растянут — более 100 дней, рассаду высевают в феврале либо начале марта. Всходы можно наблюдать через 10-15 дней. К высадке в открытый грунт рассада готова через 50-70 дней.

Для рассады баклажанов готовят субстрат в следующих пропорциях: 3 части перегноя, 3 части дерновой земли, 1 часть речного песка.

Можно использовать и такой вариант: 2 части торфа, 1 часть перепревших опилок, 4 части перегноя.

При малом количестве рассады можно использовать покупные готовые почвенные смеси.

Высевают семена в широкие ящики, горшки. Емкости с сеянцами накрывают стеклом либо пленкой для сохранения влаги и тепла. Ежедневно стекло приоткрывают для предотвращения образования конденсата. Оптимальная температура для рассады +22…+26 °С до прорастания. Через 10-15 дней, после появления всходов, температуру снижают до +21…+22 °С.

Для быстрого развития сеянцев, предотвращения вытягивания рассады желательно организовать подсветку лампами дневного цвета в течение 4-5 недель. Интенсивность подсветки должна составлять не менее 8000 люкс.

Уход за рассадой

— Полив необходим достаточный и регулярный — почва не должна пересыхать, заполняющий стаканчик субстрат должен быть полностью влажный. Поливают так, чтобы исключить попадание воды на листья и стебли. Опасаться стоит и избытка влаги — излишнее переувлажнение грозит загниванием корневой системы, развитием грибковой флоры.

— Подкармливать рассаду баклажанов начинают на стадии появления двух настоящих листьев. Вносятся азотно-калийные удобрения — суперфосфат, калийная соль, мочевина. Удобрения вносят вместе с поливом с периодичностью в 7-10 дней.

— В качестве прикорневой подкормки используют следующую смесь: на 10 л в 6-7 г аммиачной селитры, 8-12 г нитроаммафоски, 25 г суперфосфата.

Для начинающего садовода рациональнее остановится на внесении комплексных минеральные удобрений — Мастер, Плантофол, Кемира и пр.

Пикирование рассады:

Корневая система «синеньких» плохо приживается после пересадки, поэтому рекомендуется выращивать рассаду без пикирования, а высевать семена сразу в стаканы необходимого объема либо торфяные горшочки. Кроме того, данный агроприем увеличивает продолжительность выращивания рассады на 7-10 дней.

Пикирование проводят на момент образования одного настоящего листа. После мероприятия первые несколько дней для ускорения укоренения рассаду целесообразно притенить.

Высаживаем в грунт

Высаживать в открытый грунт рассаду баклажанов можно в возрасте 45-50 дней без пикировки, и не более 70 суток с пикированием. На этот момент растения достигнут высоты 10-15 см, будут иметь 5-7 настоящих листьев.

Что касается сроков, время посадки приходится на конец мая — первую декаду июня.

В зависимости от метода посадки, выкапывают лунки либо борозды по схеме, индивидуальной для каждого сорта. Так, высокорослые, мощные растения высаживают на расстоянии не менее 50-60 см, сорта с компактным габитусом куста садят на расстоянии 40-45 см.

При выращивании двухстрочным методом расстояние между строчками — 60-70 см, между кустиками — порядка 40 см.

Высаживают саженцы в подготовленные посадочные ямки с хорошо увлажненным грунтом. Во время посадки важно не заглублять корневую шейку более 0.5-1 см при наличии настоящих листьев. При их отсутствии саженец заглубляют до семядольных листьев. После высадки растения слегка окучивают.

Культура весьма теплолюбива, и ночная прохлада, не говоря о внезапном заморозке, будет губительной. В первые несколько дней после посадки целесообразно затенять укрывать на ночь грядки пленкой.

Азы ухода за баклажанами:

Полив влаголюбивым баклажанам следует организовать частый и достаточный. При недостатке влаги наблюдается опадение завязи, плохое вызревание плодов. Во избежания развития грибковых инфекций, переохлаждения не практикуют полив холодной водой, методом дождевания. Не рекомендуется поливать и в вечерние часы — избыток росы ведет к развитию мучнистой росы и других грибковых инфекций.

После полива проводят неглубокое рыхление, а также окучивание.

Рыхление грунта в прикорневой зоне на глубину 8-12 см, междурядьях препятствует уплотнению почвы, образованию корки. Окучивание способствует развитию придаточных корней баклажанов, а значит, способствует увеличению площади питания. Поскольку корневая система не особо мощная, залегает в верхних слоях почвы, рыхление проводят поверхностное, при этом подгребают землю к основанию стебля.

В течение вегетационного периода подкормку баклажанов осуществляют 2-3 раза. Для обеспечения всеми необходимыми элементами питания вносят органические удобрения — коровяк, птичий помет, а также минеральный комплекс, включающий азот, калий, фосфор.

Первую подкормку проводят на стадии бутонизации, вторую — через 10-14 дней после образования завязи.

В качестве примера можно привести следующий вариант подкормок: раствор коровяка (1:10) либо птичьего помета (концентрация раствора 1:15) с добавлением 1 ст.л. нитрофоски. При отсутствии органики вносят 2 ст.л. нитрофоски.

Ко времени повторной подкормки, в самом начале плодообразования вносят калийные и фосфорные удобрения. К раствору коровяка добавляют 1 ст.л. нитрофоски, 1/2 стакана золы. При необходимости таким же раствором удобрят растения и третий раз.

Высокорослые растения садоводы часто подвязывают к колышкам, по высоте соответствующие высоте растений. При масштабном выращивании организуют так называемые шпалеры, натягивая проволоку в два ряда для крепления побегов.

Низкорослые сорта «синеньких» чаще всего в опоре не нуждаются.

Формирование и нормирование:

Бытует ошибочное мнение, что пасынкование баклажанов можно не проводить, но для получения крупных плодов в достаточном количестве стоит выделять время для проведения несложного мероприятия.

Для стимуляции бокового ветвления по достижению растениями высоты 25-30 см удаляют верхушку основного стебля. Это касается высокорослых сортов, низкорослые в «прищипывании» верхушек не нуждаются.

Когда растения начнут ветвится, проводят пасынкование: по мере образования обрывают молодые боковые побеги, так называемые пасынки, образующиеся в пазухах листьев. Для формирования урожая оставляют 4-5 боковых побега, остальные устраняют.

Важно помнить, что при выращивании баклажанов в жарком влажном климате пасынкование проводить необходимо. В сухом климате, засушливым летом пасынки не обрывают либо обрывают частично: зеленая масса создает тень над основанием куста.

Когда и как проводят пасынкование и нормирование?

В июле зеленая часть растений становится достаточно развитой.

На данный момент в нормировании необходимости нет, обрывают лишь листья и боковые ветки, затеняющие цветки, не дающие развиваться завязи. Обрывают и боковые побеги без завязи, прореживают побеги нижних ярусов, расположенных ниже первого разветвления.

В конце июля целесообразно провести нормирование завязи: оставляют лишь самую крупную в количестве до 6-7 штук, остальную обрывают. Делают это для предупреждения образования чересчур мелких плодов.

В начале августа стоит повторно прищипывать верхушки для ограничения роста зеленой массы и ускорения созревания, продолжают нормировать боковые побеги и завязь. Важно устранять побеги, растущие в пазухах листьев нижнего яруса.

Основных вредителей баклажанов знают все: это колорадский жук, тля, паутинный клещ. В целях предупреждения атаки вредителей проводят профилактические обработки современными комплексными препаратами — инсектицидами.

Основные болезни — фитофтороз, черная бактериальная пятнистость, черная ножка Для лечения и профилактики целесообразно использовать комплексные медьсодержащие фунгициды в соответствии с инструкцией, а также биологически активные препараты — Фитоспорин, Триходермин и прочие.

Работы на грядках ведутся до самого сентября: прополка, рыхление, полив, нормирование.

Снимают плоды по достижению ими размера, характерного конкретному сорту, обрезая плодоножки ножом либо секатором.

Урожай необходимо убирать на стадии технической зрелости, пока семена недоразвиты. В противном случае мякоть нежных плодов грубеет, кожица темнеет, морщится, семена становятся плотными и горькими. Кроме того, при температуре ниже +20 °С плоды меняют окраску, покрываются пятнышками, теряют аппетитный вид.