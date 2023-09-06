Кушанашвили пролил свет на ситуацию: Причина разрыва отношений между Земфирой и Литвиновой

Информация о разногласиях между известными российскими певицей Земфирой Рамазановой и актрисой Ренатой Литвиновой "гуляет" по Сети не первый день.
Журналист Отар Кушанашвили сообщил, что думает на этот счет.
Информация о разногласиях между известными российскими певицей Земфирой Рамазановой и актрисой Ренатой Литвиновой "гуляет" по Сети не первый день.
Журналист Отар Кушанашвили сообщил, что думает на этот счет.
Кушанашвили назвал причиной ссоры знаменитостей поведение Земфиры. Представитель СМИ обратил внимание на скандал во время концерта исполнительницы в Казахстане, когда та оставила гримерку в ужасном состоянии.
Также звезда экрана обратил внимание на тот факт, что Рамазанова постоянно использует нецензурную брань, контактируя с собственными фолловерами в соцсетях, ее отличают также странные выходки во время выступлений такие, как крики и размахивание руками.
Отар не скрывает своего разочарования относительно поступков певицы: "Земфира, прежде кокетка, теперь превратилась в скандальную барышню. Как теперь жить? Земфира, с людьми нужно общаться уважительно, не следует забывать о своей публике. Опыт говорит, что 35 бутылок в одно рыло - это плохая идея. Потом не удивляйся, что рассказы о твоем характере долетают до Рио-де-Жанейро. Пора заканчивать с этим!"
Ведущий убежден, что образ жизни Рамазановой стал причиной ссоры с Литвиновой.
Известно, что приятельницы пребывают во Францию, в столице которой приобрели недвижимость, но исполнительница с неохотой комментирует данный факт.
Земфира, признанная иноагентом, считает себя гражданином РФ, требуя от российских властей предоставления доказательств ее иностранного финансирования, заверяя, что оно отсутствует.
Знаменитость обращает внимание на тот факт, что по-прежнему платит налоги в России, хотя более года не живет на родине.
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