Кушанашвили пролил свет на ситуацию: Причина разрыва отношений между Земфирой и Литвиновой

Журналист Отар Кушанашвили сообщил, что думает на этот счет.

Информация о разногласиях между известными российскими певицей Земфирой Рамазановой и актрисой Ренатой Литвиновой "гуляет" по Сети не первый день.

Кушанашвили назвал причиной ссоры знаменитостей поведение Земфиры. Представитель СМИ обратил внимание на скандал во время концерта исполнительницы в Казахстане, когда та оставила гримерку в ужасном состоянии. Также звезда экрана обратил внимание на тот факт, что Рамазанова постоянно использует нецензурную брань, контактируя с собственными фолловерами в соцсетях, ее отличают также странные выходки во время выступлений такие, как крики и размахивание руками.

Отар не скрывает своего разочарования относительно поступков певицы: "Земфира, прежде кокетка, теперь превратилась в скандальную барышню. Как теперь жить? Земфира, с людьми нужно общаться уважительно, не следует забывать о своей публике. Опыт говорит, что 35 бутылок в одно рыло - это плохая идея. Потом не удивляйся, что рассказы о твоем характере долетают до Рио-де-Жанейро. Пора заканчивать с этим!" Ведущий убежден, что образ жизни Рамазановой стал причиной ссоры с Литвиновой.