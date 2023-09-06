Американец Эдгар Кейси предсказал исчезновение Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других городов США

Эдгар Кейси известен миру, как «спящий пророк». Он оставил множество предсказаний, большинство из которых касаются США, и не все они радужные. По словам предсказателя, в будущем Штаты будут разительно отличаться от нынешних, потому что исчезнут многие города. Почему? И о каких именно городах идет речь?

Предсказал Первую и Вторую мировые

Свои предсказания Эдгар Кейси совершал в состоянии транса. Он сделал много верных прогнозов - например, о Первой и Второй мировых войнах. Предсказал победу СССР, падение коммунизма, появление государства Израиль, изобретение лазера и т.д.

Так как Кейси был американцем, большинство его предсказаний связаны с этой страной. В частности, Игорь Прокопенко в книге "Великие тайны великих людей" уточнил, что Кейси предсказал обрушение фондовой биржи в 1929 году и экономический подъем спустя 4 года. Предсказал он также и убийство Джона Кеннеди.

Исчезнувшие территории

По словам Эдгара Кейси, облик Штатов изменится до неузнаваемости. Специалисты на основании прогнозов предсказателя составили карту Америки 21-го века, где нет некоторых крупных городов.

К примеру, на ней нет Нового Орлеана - в 2005-м предсказание «спящего пророка» на самом деле сбылось. На Нью-Орлеан тогда обрушился ураган «Катрина» - самый страшный за всю историю США. 2 тысячи человек погибли, 80 процентов территории города оказалось под водой.

Как и говорил Кейси, катастрофа произошла очень быстро, потому у людей не было шанса спастись.

Кроме Нового Орлеана, по словам провидца, в будущем должны быть также разрушены Лос-Анджелес, Сан-Франциско. А Нью-Йорк - и вовсе стерт с лица земли.

И это еще не все: Эдгар Кейси предсказал также исчезновение юга частей Каролины, Калифорнии и Джорджии.

Полюса поменяют место

По прогнозам Эдгара Кейси, причиной того, что города Америки канут в Лету, станут природные катаклизмы. Он связывал эти катастрофы со сдвигом оси Земли и сменой полюсов.

Понятно, что глобальные изменения в таком случае могут коснуться и других стран мира. Согласно утверждению «спящего пророка», районы с холодным либо субтропическим климатом в будущем станут тропическими, и там "будут расти папоротники". А в северных районах Гренландии - появятся открытые воды.

В Карибском море возникнут новые земли, основная часть Японии уйдет под воду, а Европа «преобразится».

Такое уже было?

Если верить теории сдвига полюсов, нашу планету ожидают более частые землетрясения, извержения вулканов, наводнения. Более того, писатель Михаил Комлев считает, что нечто подобное на Земле ранее уже происходило.

Юлия Мизун в своем исследовании «Русь ведическая» также предполагает, что наступление очень продолжительной зимы на планете могло стать следствием сдвига полюсов, то есть - изменения угла наклона у оси вращенияЗемли.

Поэтому некоторые ученые полагают, что в пророчествах Кейси ничего удивительно нет. Другое дело, что остается вопрос: когда конкретно произойдут события, которые описал провидец?..